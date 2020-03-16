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    «Барыс» сыграет с «Сибирью» у себя дома

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    «Барыс», несмотря на чрезвычайное положение, введенное указом президента Республики Казахстан от 15 марта, проведет домашние матчи серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» у себя дома.

    «Барыс» сыграет с «Сибирью» у себя дома
    «Барыс» сыграет с «Сибирью» у себя дома

    «Сегодня в 16:30 "Сибирь" вылетает в Нур-Султан, где 17 и 19 марта проведет первые матчи 1/2 финала конференции "Восток"! Друзья, читайте только официальные источники, пожалуйста. Официальные — это сайт КХЛ и сайт ХК "Сибирь".

    Серия "Барыс" — "Сибирь" играется в обычном графике: то есть "Барыс" проводит свои домашние матчи в Нур-Султане, а выездные в Новосибирске», — сообщает пресс-служба «Сибири».

    Напомним, из-за пандемии коронавируса матчи состоятся при закрытых дверях. Ранее от участия в плей-офф КХЛ отказался финский «Йокерит», который должен был сыграть со СКА. 0

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