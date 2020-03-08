«Спартак» сравнял счет в серии с «Динамо»

Московскийодержал домашнюю победу над(3:2) в четвертом матче серии 1/4 финала Западной конференции.

За хозяев шайбы забросили Артем Федоров на 11-й минуте в большинстве, Илья Зубов (13), Каспарс Даугавиньш (35, бол.).

В составе гостей отличились Вадим Шипачев (44, бол.), Андре Петерссон (60).

Счет в серии плей-офф стал 2:2. 10 марта команды проведут 5-й матч на домашней площадке «Динамо».