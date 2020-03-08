«Спартак» сравнял счет в серии с «Динамо»

За хозяев шайбы забросили Артем Федоров на 11-й минуте в большинстве, Илья Зубов (13), Каспарс Даугавиньш (35, бол.).
В составе гостей отличились Вадим Шипачев (44, бол.), Андре Петерссон (60).
Счет в серии плей-офф стал 2:2. 10 марта команды проведут 5-й матч на домашней площадке «Динамо».
КХЛ. 1/4 финала конференций. Четвертый матч
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
Голы: Федоров — 2 (бол., Зубов, Ганзл), 10:33 — 1:0. Зубов — 2 (Даугавиньш, Тришин), 12:20 — 2:0. Даугавиньш — 1 (бол., Зубов, Федоров), 34:23 — 3:0. Шипачев — 3 (бол., Полыгалов, Чайковски), 43:03 — 3:1. Петерссон — 4, 59:41 — 3:2Вратари: Беспалов — Еременко (53:49 — 53:56, 59:28)Броски: 25 (11+7+7) — 38 (10+11+17)Штраф: 24 — 14