КХЛ. «Ак Барс» разгромил «Нефтехимик», ЦСКА обыграл «Торпедо»

«Автомобилист» — «Сибирь» 0:1 ОТ

Екатеринбургский «Автомобилист» потерпел домашнее поражение от новосибирской «Сибири» (0:1 ОТ) во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.

Команды отыграли 60 минут без голов. Овертайм продлился 13 минут, решающую шайбу забросил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.

Второй сухой матч подряд провёл голкипер сибиряков Харри Сятери.

Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сибири», следующие два матча серии пройдут в Новосибирске.

КХЛ. 1/4 финала конференций. Второй матч «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Гол: Руохомаа — 1 (Пуустинен), 73:01 — 0:1Вратари: Коварж — СятериБроски: 48 (10+13+12+13) — 32 (8+10+7+7)Штраф: 2 — 6

«Ак Барс» — «Нефтехимик» 5:1

Во втором матче 1/8 Кубка Гагарина «Ак Барс» дома второй раз обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:1. Хозяева повели в счете 2:0.

Артем Лукоянов, Дмитрий Воронков, Мэтт Фрэттин, Станислав Галиев, Джастин Азеведо отличились у «Ак Барса». У «Нефтехимика» отличился Павел Куликов.

6 марта команды встретятся третий раз.

КХЛ. 1/4 финала конференций «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (3:1, 2:0, 0:0) Голы: Куликов — 1 (Волгин), 1:31 — 0:1. Лукоянов — 1 (Викстранд, Э. Галимов), 6:00 — 1:1. Воронков — 1 (Фисенко, Тихонов), 11:34 — 2:1. Фрэттин — 3 (Ар. Галимов), 12:58 — 3:1. Галиев — 1 (Петров, Фрэттин), 29:36 — 4:1. Азеведо — 1 (Виртанен, Воронков), 33:59 — 5:1Вратари: Билялов — Шарыченков (Барулин, 11:34, Шарыченков, 11:44, Барулин, 33:59)Штраф: 6 — 6Броски: 38 (18+15+5) — 32 (13+6+13)

«Динамо» — «Спартак» 4:3

Московское «Динамо» во второй раз обыграло «Спартак» в матче 1/8 Кубка Гагарина со счетом 4:3.

Победу для хозяев добыл Михаил Григорьев. Также за «Динамо» забивали Андре Петерссон и Вадим Шипачев (дважды).

6 марта команды проведут третий матч. Сейчас «Динамо» ведет в серии со счетом 2:0.

КХЛ. 1/4 финала конференций. Второй матч «Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:3 (0:1, 1:0, 3:2) Голы: Галимов — 1 (Рылов, Карсумс), 4:52 — 0:1. Шипачев — 1 (бол.), 27:46 — 1:1. Херсли — 1 (Хохлачев, Малыхин), 40:56 — 1:2. Шипачев — 2 (бол., Хиетанен), 56:35 — 2:2. Петерссон — 3 (Чайковски, Яшкин), 58:52 — 3:2. Григорьев — 1 (п.в., Зайцев), 59:23 — 4:2. Ганзл — 1 (бол., Даугавиньш), 59:54 — 4:3Вратари: Еременко — Гудачек (59:03 — 59:23, 59:41)Штраф: 8 — 12Броски: 33 (7+13+13) — 29 (11+10+8)

ЦСКА — «Торпедо» 3:0

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (3:0) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей отличились Павел Карнаухов, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов.

Голкипер армейцев Илья Сорокин записал на свой счет «сухарь».

Счет в серии стал 2:0 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 6 марта в Нижнем Новгороде, начало — 19:00 мск.