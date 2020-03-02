Квартальнов: «Ак Барс» держал нити игры в своих руках до конца матча

Дмитрий Квартальнов
globallookpress.com
«Непростая игра. Нижнекамск был заряжен, они играют очень агрессивно. Мы просили ребят не разворачивать атаки, но как только мы играли неправильно, нас накрывали.
Тимур Билялов неплохо сыграл, оборона тоже — находились на линии броска. Тяжелые два периода, в третьем забили в большинстве и выиграли его 2:0. Это хорошо.
Сегодня много чего не хватало, но команда играла и держала нити игры в своих руках до конца. Надо отдать должное сопернику — они были раскрепощены, и будут дальше», — цитирует тренера пресс-служба казанского клуба.
Казанцы повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая встреча между командами состоится 4 марта в Казани. 0