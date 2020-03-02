Квартальнов: «Ак Барс» держал нити игры в своих руках до конца матча

Главный тренер «Ак Барса»подвел итоги первого матча серии плей-офф КХЛ против(4:1).

«Непростая игра. Нижнекамск был заряжен, они играют очень агрессивно. Мы просили ребят не разворачивать атаки, но как только мы играли неправильно, нас накрывали.

Тимур Билялов неплохо сыграл, оборона тоже — находились на линии броска. Тяжелые два периода, в третьем забили в большинстве и выиграли его 2:0. Это хорошо.

Сегодня много чего не хватало, но команда играла и держала нити игры в своих руках до конца. Надо отдать должное сопернику — они были раскрепощены, и будут дальше», — цитирует тренера пресс-служба казанского клуба.

Казанцы повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая встреча между командами состоится 4 марта в Казани. 0