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    Ротенберг: Не все после КХЛ оказались готовы к скоростям на Евротуре

    Хоккей Сборная России Сборная Чехии Шведские хоккейные игры Евротур
    Вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг высказал мнение об игре национальной команды на третьем этапе Евротура.

    Роман Ротенберг
    Роман Ротенберг

    Напомним, что на «Шведских играх» российская команда проиграла все три матча, уступив финнам (0:3), шведам (2:5) и чехам (3:4 Б).

    «Не все после КХЛ оказались готовы к скоростям на Евротуре. Но есть и такие примеры, как Порядин.

    Он, наоборот, на таких скоростях, на том уровне показал свои лучшие качества. Со своим уровнем катания он по двум матчам здесь показал себя с наилучшей стороны.

    Это говорит о том, что в КХЛ есть хорошие игроки», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости». 0

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