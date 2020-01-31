ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловШанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол
  • 15:01
    • «Барселона» приобрела «нового Криштиану»
  • 14:34
    • «Спартак» ищет универсального опорного хавбека
  • 14:18
    • «Амур» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА
  • 11:27
    • «Борнмут» не отпустил форварда в «МЮ»
  • 09:56
    • «Боруссия» Д и «Ювентус» договорились по трансферу Джана
    Все новости спорта

    «Амур» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА

    Хоккей КХЛ Амур ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    «Амур» одержал победу над ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Михал Йордан
    Михал Йордан

    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

    По шайбе в состав победителей забросили Гинек Зогорна (14 минута), Михал Йордан (16), Томаш Зогорна (23) и Александр Кузнецов (38).

    У проигравших отличились Максим Шалунов (34), Антон Слепышев (39) и Андрей Светлаков (53).

    Для хабаровской команды эта победа стала третьей подряд. «Армейцы» не смогли продлить шестиматчевую победную серию.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1)
    Голы: Г. Зогорна — 11 (Т. Зогорна), 13:45 — 1:0. Йордан — 5 (Горшков, Вл. Ушенин), 15:02 — 2:0. Т. Зогорна — 10 (Игнатович), 22:41 — 3:0. Шалунов — 13 (бол., Окулов, Мамин), 33:21 — 3:1. Кузнецов — 2 (Лазарев, Турбин), 37:59 — 4:1. Слепышев — 15 (Вей, Мамин), 38:54 — 4:2. Светлаков — 3 (Окулов), 53:00 — 4:3Вратари: Аликин — Юханссон (58:28)Штраф: 7 — 5Броски: 21 (9+8+4) — 31 (8+8+15)

    ЦСКА возглавляет Западную конференцию (82 очка). «Амур» — десятый на Востоке (50 очков). 1

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
  • 19/01/2020 в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист»
  • 1.57
  • Завтра в 15:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли стартовая игра 20 тура Бундеслиги результативной?
  • «Герта» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Остановит ли «Нант» «Ренн»?
  • «Ренн» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Сможет ли «Реал» продлить черную полосу «Атлетико»?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Ковальчук помог «Монреалю» победить Хоккей НХЛ. Два очка Гусева, гол КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 января 09:150
  • 22:46
    • Смолов перешел в «Сельту»
  • 13:56
    • «Тоттенхэм» собирается провернуть трансфер Бэйла до закрытия трансферного окна
  • 13:46
    • «Арсенал» арендовал защитника «Саутгемптона»
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола Футбол Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера«МЮ» вновь обыграл «Сити» на «Этихаде», но в финал Кубка лиги пробились «горожане» Вчера в 16:081
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» прервать серию без побед?
  • 5.19
    •
  • 15:17
    • Хет-трик Кугрышева помог «Салавату» обыграть «Адмирал»
  • 14:49
    • Черчесов высказался о трансферах Смолова и Соболева
  • 14:07
    • «Спартак» намерен выдвинуть Прядкина кандидатом на пост главы РПЛ
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»«Красные» одержали победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура Вчера в 13:271
  • 13:14
    • Жиру отказал «Ньюкаслу». Он может перейти в «Интер»
  • 13:06
    • В МЮ назначили игровой номер Бруну Фернандешу
  • 12:57
    • «Вест Хэм» подписал полузащитника «Халл Сити»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Герта — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч София Кенин — Гарбинье Мугуруса
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие