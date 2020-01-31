«Амур» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 4:3 (2:0, 2:2, 0:1).

По шайбе в состав победителей забросили Гинек Зогорна (14 минута), Михал Йордан (16), Томаш Зогорна (23) и Александр Кузнецов (38).

У проигравших отличились Максим Шалунов (34), Антон Слепышев (39) и Андрей Светлаков (53).

Для хабаровской команды эта победа стала третьей подряд. «Армейцы» не смогли продлить шестиматчевую победную серию.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — ЦСКА (Москва) — 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) Голы: Г. Зогорна — 11 (Т. Зогорна), 13:45 — 1:0. Йордан — 5 (Горшков, Вл. Ушенин), 15:02 — 2:0. Т. Зогорна — 10 (Игнатович), 22:41 — 3:0. Шалунов — 13 (бол., Окулов, Мамин), 33:21 — 3:1. Кузнецов — 2 (Лазарев, Турбин), 37:59 — 4:1. Слепышев — 15 (Вей, Мамин), 38:54 — 4:2. Светлаков — 3 (Окулов), 53:00 — 4:3Вратари: Аликин — Юханссон (58:28)Штраф: 7 — 5Броски: 21 (9+8+4) — 31 (8+8+15)

ЦСКА возглавляет Западную конференцию (82 очка). «Амур» — десятый на Востоке (50 очков). 1