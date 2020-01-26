«Йокерит» обыграл «Нефтехимик»

Марко Анттила
globallookpress.com
Решающую шайбу еще во втором периоде забросил Никлас Йенсен. Это случилось на 6 минуте второй 20-минутки.
«Йокерит» одержал третью победу подряд и находится на 3 месте в Западной конференции с 71 баллом. «Нефтехимик» продолжает свою серию поражений и сейчас команда располагается на 10 позиции (50 очков) в группе Востока.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Голы: Уайт — 13 (Митчелл, Порядин), 1:13 — 0:1. Халме — 3 (Лехтонен, Пильстрем), 5:00 — 1:1. Контиола — 9 (Хаапала), 12:28 — 2:1. Берглунд — 15, 15:40 — 2:2. Йенсен — 11 (Хаапала, Контиола), 25:43 — 3:2Вратари: Калниньш — Шарыченков (Барулин, 12:28, 59:44)Штраф: 0 — 4Броски: 23 (7+8+8) — 15 (8+5+2)