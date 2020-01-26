«Йокерит» обыграл «Нефтехимик»

В рамках регулярной лиги КХЛдома обыгралсо счетом 3:2.

Решающую шайбу еще во втором периоде забросил Никлас Йенсен. Это случилось на 6 минуте второй 20-минутки.

«Йокерит» одержал третью победу подряд и находится на 3 месте в Западной конференции с 71 баллом. «Нефтехимик» продолжает свою серию поражений и сейчас команда располагается на 10 позиции (50 очков) в группе Востока.