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    Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу

    Ови оформил хет-трик в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Айлендерс НХЛ Прогнозы на НХЛ
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    • Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ
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    Александр Овечкин
    Александр Овечкин
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    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде обыграть «Айлендерс» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Забросив три шайбы, россиянин довел общее количество голов в заокеанской карьере до 692 и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Шикарный камбек

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алена Гребенькова отметила, что хет-трик Овечкина пришелся очень кстати, ведь по ходу встречи «Вашингтон» уступал «Айлендерс» 1:4.

    «Матч против "Айлендерс" запомнится каждому болельщику "Кэпиталз" не только шикарнейшим камбэком от "Столичных", но и тем, что Александр Великий наконец обогнал легендарного Марио Лемье (а также догнал Стива Айзермана) и официально вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ. Теперь в активе россиянина 692 шайбы. До Уэйна Гретцки — 202 гола.

    Именно Ови точным броском открыл счет в матче, поразив ворота Варламова через две минуты после того, как отбыл свое удаление.

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    • После трех подряд пропущенных шайб "Кэпс" ничего не оставалось, как собраться с силами и начать демонстрировать свое мастерство. Казалось, в третьем периоде Овечкин вообще не уходил со льда и успевал играть в двух звеньях.

    После гола Карла Хагелина именно Александру удалось сократить отставание "Вашингтона" до одной шайбы. Нельзя не отметить отличный пас Джона Карлсона, предшествовавший этому голу.

  • Александр Овечкин
  • Нападающий «Вашингтона»
  • Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим.

    • Жирную точку в матче также поставил капитан, забросив в пустые ворота и оформив 26-й хет-трик в карьере. Кто-то там еще не спросил, не Ови ли величайший снайпер всех времен?!», — задается вопросом Гребенькова.

    Ежедневные рекорды

    Журналист «Чемпионата» Елена Кузнецова подчеркнула, что на данном этапе карьеры Овечкин набрал такой ход, что едва ли не в каждой встрече устанавливает новый рекорд.

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    «Овечкин пустился в погоню за очередным "Морис Ришаром". Осенью он дал фору Пастрняку и Мэттьюсу, а после Нового года взялся за дело серьёзно — в последних трёх матчах на его счету 8 (!) голов (34 в сезоне, до Пастрняка — каких-то две шайбы).

    Да, эти ребята на 10 лет младше, но Овечкин в 34 года чувствует себя, как в 20, и не собирается притормаживать. Он набрал крейсерскую скорость и в очередной раз может выбить гроссмейстерский "полтинник" и повторить очередной рекорд НХЛ — до этого только Гретцки и Майк Босси забивали не меньше 50 голов за сезон девять раз.

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    • Овечкин находится на таком этапе своей карьеры, когда едва ли не каждый гол становится новой вехой или рекордом. В предыдущем матче он сделал 25-й хет-трик в карьере, выйдя по этому показателю на девятое место в истории, а также вошёл в топ-3 по голам в большинстве среди россиян. И тут же сделал второй хет-трик подряд!

  • Барри Троц
  • Главный тренер «Айлендерс»
  • Для меня на данный момент Овечкин является лучшим снайпером в истории. У него потрясающий бросок, он умеет выбирать позицию, умеет открываться под передачу. И шайба доходит до ворот. Чаще всего вратари не видят ее, просто надеются, что она попадет в них.

    • В этом сезоне он уже успел оставить позади Люка Робитайла и Теэму Селянне, Марио Лемье и теперь догнал Стива Айзермана. Впереди Марк Мессье. Затем он должен стать восьмым игроков в истории, забившим 700 голов в НХЛ, и в "Вашингтоне" уже вовсю готовятся праздновать это историческое событие. А дальше, уже в этой регулярке Александр может подвинуть и Майка Гартнера, до которого осталось 16 голов. И весь хоккейный мир следит за тем, как он раз за разом поднимается всё выше и выше. Переживает и желает ему забивать ещё и ещё», — пишет Кузнецова.

    Богатырское здоровье

    Никита Петухов в своем блоге для sports.ru связывает стабильный уровень Овечкина не только с мастерством, но и с хорошим здоровьем.

    «Возможно, Давид Пастрняк на конкретном отрезке карьеры даже изобретательнее. Но мы еще посмотрим, где будет изобретательность Пастрняка через 10 лет. А за спиной Овечкина в списке снайперов НХЛ таких пастрняков уже полным-полно.

    И вы понимаете, как он всех их обошел? Он просто был и остается суперфорвардом НХЛ на протяжении 14 сезонов. Например, в "Торонто" сейчас очень гордятся, что у Мэттьюса четыре подряд сезона на 30+ шайб. При этом — те сезоны, когда Овечкин перебирался лишь за отметку в 30 шайб, считаются в его дискографии провальными.

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    • Это — 14 крутейших сезонов подряд — невозможно сделать на одних руках и на одном таланте — особенно, если мы помним, в какой манере Овечкин долбает НХЛ. Это невозможно сделать случайно или, например, попав в какую-то особенную команду. Для того, чтобы забивать по 30+ шайб 14 сезонов подряд, нужно обладать несгибаемым богатырским здоровьем.

    Да, для начала нужно быть еще и гением — но мы с вами уже выяснили, что и так находимся в мире супергероев, и мы сравниваем Овечкина и Лемье. Это нереальный уровень, тут все — великие. Но есть детали.

  • Якуб Врана
  • Форвард «Вашингтона»
  • Удивительно. Это особенное событие. Огромное удовольствие видеть, как он добивается таких результатов. У него особенный бросок, лучший из всех, что я видел. Я очень рад за него.

    • Марио забил 690 голов за 915 матчей, а Александр — за 1133. Возможно, когда мы говорим о Лемье, то имеем в виду чуть лучшего, чем Овечкин, нападающего — в плане, например, техники. Но Лемье и рядом не стоял с Овечкиным в плане здоровья», — убежден Петухов.

    Вашингтон готовится к празднику

    Корреспондент Washington Post Саманта Пелл говорит о том, что в Вашингтоне уже вовсю готовятся праздновать предстоящий 700-й гол Овечкина в НХЛ.

    «Поскольку капитан "Вашингтона" Александр Овечкин быстро приближается к отметке в 700 голов, планирование предстоящего праздника продолжается.

    До заветной цели 34-летнему спортсмену осталось забросить восемь шайб, и он, похоже, набрал крейсерскую скорость, забив восемь голов в трех последних матчах.

    Перед "Кэпиталз" возник интересный вопрос: как правильно почтить историческое достижение игрока, который повышает уровень своей игры каждые несколько месяцев?

    Овечкин бьет рекорды чуть ли не в каждой игре. Совсем недавно он провел 140-й матч с двумя и более голами на счету. Позже оформил 25-й хет-трик в карьере. Но, когда речь заходит о 700 голах, нужны месяцы, чтобы тщательно продумать церемонию.

    Столичный клуб проводил церемонии в честь Овечкина после 500 голов, 600 голов и 1000 проведенных матчей. Каждая из них была тщательно спланировала, и все они отличались друг от друга.

    Особенно важны памятные подарки. Например, за 1000-ю игру прижилась традиция вручать серебряную клюшку. Но за 500-й гол "Вашингтон" подарил Алексу золотую клюшку. Когда он забросил 600 шайб, клуб пригласил художника, который работал над созданием портрета хоккеиста в трех разных свитерах.

    План для 700 гола остается сюрпризом. Известно лишь, что церемония состоится перед первой домашней игрой после того, как Овечкин достигнет отметки.

  • Джон Карлсон
  • Защитник «Вашингтон Кэпиталз»
  • Овечкин бьет рекорды каждую неделю. И это не какие-то там «кексы», это действительно впечатляет. Я уже говорил, будучи с ним в одной команде, мы не до конца понимаем, что же на самом деле происходит.

    • Также клуб намерен узнать, кого Овечкин хотел бы видеть на церемонии. Из-за состояния здоровья отца родители форварда не смогут присутствовать, но это первая важная веха в карьере россиянина после рождения его сына, поэтому в столичном клубе хотят, чтобы малыш принял участие в чествовании отца», — подчеркивает Пелл. 0

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