Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде обыграть «Айлендерс» со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Забросив три шайбы, россиянин довел общее количество голов в заокеанской карьере до 692 и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Шикарный камбек

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Алена Гребенькова отметила, что хет-трик Овечкина пришелся очень кстати, ведь по ходу встречи «Вашингтон» уступал «Айлендерс» 1:4.

«Матч против "Айлендерс" запомнится каждому болельщику "Кэпиталз" не только шикарнейшим камбэком от "Столичных", но и тем, что Александр Великий наконец обогнал легендарного Марио Лемье (а также догнал Стива Айзермана) и официально вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ. Теперь в активе россиянина 692 шайбы. До Уэйна Гретцки — 202 гола.

Именно Ови точным броском открыл счет в матче, поразив ворота Варламова через две минуты после того, как отбыл свое удаление.

После трех подряд пропущенных шайб "Кэпс" ничего не оставалось, как собраться с силами и начать демонстрировать свое мастерство. Казалось, в третьем периоде Овечкин вообще не уходил со льда и успевал играть в двух звеньях.

После гола Карла Хагелина именно Александру удалось сократить отставание "Вашингтона" до одной шайбы. Нельзя не отметить отличный пас Джона Карлсона, предшествовавший этому голу.

Александр Овечкин Нападающий «Вашингтона» Это выдающиеся игроки. И особенное достижение. Это история. Приятно оказаться в компании таких великих имен. У меня есть еще полтора года по действующему контракту, так что посмотрим.

Жирную точку в матче также поставил капитан, забросив в пустые ворота и оформив 26-й хет-трик в карьере. Кто-то там еще не спросил, не Ови ли величайший снайпер всех времен?!», — задается вопросом Гребенькова.

Ежедневные рекорды

Журналист «Чемпионата» Елена Кузнецова подчеркнула, что на данном этапе карьеры Овечкин набрал такой ход, что едва ли не в каждой встрече устанавливает новый рекорд.

«Овечкин пустился в погоню за очередным "Морис Ришаром". Осенью он дал фору Пастрняку и Мэттьюсу, а после Нового года взялся за дело серьёзно — в последних трёх матчах на его счету 8 (!) голов (34 в сезоне, до Пастрняка — каких-то две шайбы).

Да, эти ребята на 10 лет младше, но Овечкин в 34 года чувствует себя, как в 20, и не собирается притормаживать. Он набрал крейсерскую скорость и в очередной раз может выбить гроссмейстерский "полтинник" и повторить очередной рекорд НХЛ — до этого только Гретцки и Майк Босси забивали не меньше 50 голов за сезон девять раз.

Овечкин находится на таком этапе своей карьеры, когда едва ли не каждый гол становится новой вехой или рекордом. В предыдущем матче он сделал 25-й хет-трик в карьере, выйдя по этому показателю на девятое место в истории, а также вошёл в топ-3 по голам в большинстве среди россиян. И тут же сделал второй хет-трик подряд!

Барри Троц Главный тренер «Айлендерс» Для меня на данный момент Овечкин является лучшим снайпером в истории. У него потрясающий бросок, он умеет выбирать позицию, умеет открываться под передачу. И шайба доходит до ворот. Чаще всего вратари не видят ее, просто надеются, что она попадет в них.

В этом сезоне он уже успел оставить позади Люка Робитайла и Теэму Селянне, Марио Лемье и теперь догнал Стива Айзермана. Впереди Марк Мессье. Затем он должен стать восьмым игроков в истории, забившим 700 голов в НХЛ, и в "Вашингтоне" уже вовсю готовятся праздновать это историческое событие. А дальше, уже в этой регулярке Александр может подвинуть и Майка Гартнера, до которого осталось 16 голов. И весь хоккейный мир следит за тем, как он раз за разом поднимается всё выше и выше. Переживает и желает ему забивать ещё и ещё», — пишет Кузнецова.

Богатырское здоровье

Никита Петухов в своем блоге для sports.ru связывает стабильный уровень Овечкина не только с мастерством, но и с хорошим здоровьем.

«Возможно, Давид Пастрняк на конкретном отрезке карьеры даже изобретательнее. Но мы еще посмотрим, где будет изобретательность Пастрняка через 10 лет. А за спиной Овечкина в списке снайперов НХЛ таких пастрняков уже полным-полно.

И вы понимаете, как он всех их обошел? Он просто был и остается суперфорвардом НХЛ на протяжении 14 сезонов. Например, в "Торонто" сейчас очень гордятся, что у Мэттьюса четыре подряд сезона на 30+ шайб. При этом — те сезоны, когда Овечкин перебирался лишь за отметку в 30 шайб, считаются в его дискографии провальными.

Это — 14 крутейших сезонов подряд — невозможно сделать на одних руках и на одном таланте — особенно, если мы помним, в какой манере Овечкин долбает НХЛ. Это невозможно сделать случайно или, например, попав в какую-то особенную команду. Для того, чтобы забивать по 30+ шайб 14 сезонов подряд, нужно обладать несгибаемым богатырским здоровьем.

Да, для начала нужно быть еще и гением — но мы с вами уже выяснили, что и так находимся в мире супергероев, и мы сравниваем Овечкина и Лемье. Это нереальный уровень, тут все — великие. Но есть детали.

Якуб Врана Форвард «Вашингтона» Удивительно. Это особенное событие. Огромное удовольствие видеть, как он добивается таких результатов. У него особенный бросок, лучший из всех, что я видел. Я очень рад за него.

Марио забил 690 голов за 915 матчей, а Александр — за 1133. Возможно, когда мы говорим о Лемье, то имеем в виду чуть лучшего, чем Овечкин, нападающего — в плане, например, техники. Но Лемье и рядом не стоял с Овечкиным в плане здоровья», — убежден Петухов.

Вашингтон готовится к празднику

Корреспондент Washington Post Саманта Пелл говорит о том, что в Вашингтоне уже вовсю готовятся праздновать предстоящий 700-й гол Овечкина в НХЛ.

«Поскольку капитан "Вашингтона" Александр Овечкин быстро приближается к отметке в 700 голов, планирование предстоящего праздника продолжается.

До заветной цели 34-летнему спортсмену осталось забросить восемь шайб, и он, похоже, набрал крейсерскую скорость, забив восемь голов в трех последних матчах.

Перед "Кэпиталз" возник интересный вопрос: как правильно почтить историческое достижение игрока, который повышает уровень своей игры каждые несколько месяцев?

Овечкин бьет рекорды чуть ли не в каждой игре. Совсем недавно он провел 140-й матч с двумя и более голами на счету. Позже оформил 25-й хет-трик в карьере. Но, когда речь заходит о 700 голах, нужны месяцы, чтобы тщательно продумать церемонию.

Столичный клуб проводил церемонии в честь Овечкина после 500 голов, 600 голов и 1000 проведенных матчей. Каждая из них была тщательно спланировала, и все они отличались друг от друга.

Особенно важны памятные подарки. Например, за 1000-ю игру прижилась традиция вручать серебряную клюшку. Но за 500-й гол "Вашингтон" подарил Алексу золотую клюшку. Когда он забросил 600 шайб, клуб пригласил художника, который работал над созданием портрета хоккеиста в трех разных свитерах.

План для 700 гола остается сюрпризом. Известно лишь, что церемония состоится перед первой домашней игрой после того, как Овечкин достигнет отметки.

Джон Карлсон Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин бьет рекорды каждую неделю. И это не какие-то там «кексы», это действительно впечатляет. Я уже говорил, будучи с ним в одной команде, мы не до конца понимаем, что же на самом деле происходит.

Также клуб намерен узнать, кого Овечкин хотел бы видеть на церемонии. Из-за состояния здоровья отца родители форварда не смогут присутствовать, но это первая важная веха в карьере россиянина после рождения его сына, поэтому в столичном клубе хотят, чтобы малыш принял участие в чествовании отца», — подчеркивает Пелл. 0