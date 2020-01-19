НХЛ. Хет-трик Овечкина, шайба и буллит Ковальчука, 27 сейвов Бобровского

В воскресенье, 19 января, в регулярном чемпионате НХЛ прошел большой игровой день, включающий 12 матчей.

«Айлендерс» — «Вашингтон» 4:6

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал гостевую победу над «Нью-Йорке Айлендерс» со счетом 6:4.

В составе победителей хет-трик оформил Александр Овечкин (11-я, 46-я и 60-я минуты), еще по шайбе забросили Карл Хагелин (43), Том Уилсон (55) и Якуб Врана (58).

За хозяев отличились Брок Нельсон (14), Кейси Сизикас (16), Джордан Эберле (30) и Девон Тэйвз (38).

Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов появился на льду после второго перерыва и отразил семь бросков из семи, а защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Вашингтон» — 4:6 (2:1, 2:0, 0:5) Голы: Овечкин — 32 (Бэкстрем), 10:22 — 0:1. Нельсон — 19 (Бовилье, Бэйли), 13:11 — 1:1. Сизикас — 10 (Бовилье, Тэйвз), 15:49 — 2:1. Эберле — 7 (бол., Барзал, Тэйвз), 29:31 — 3:1. Тэйвз — 4 (Комаров, Брассар), 37:25 — 4:1. Хагелин — 3 (Паник, Дженсен), 42:33 — 4:2. Овечкин — 33 (Карлсон), 45:18 — 4:3. Уилсон — 14 (Орлов, Карлсон), 54:32 — 4:4. Врана — 22, 57:30 — 4:5. Овечкин — 34 (п.в., Оши, Орлов), 59:04 — 4:6Вратари: Варламов (58:07 — 59:04, 59:29) — Холтби (Самсонов, 40:00)Броски: 29 (11+11+7) — 30 (11+8+11)Штраф: 10 — 10

После этой игры «Кэпиталз» набрали 71 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Айлендерс» с 60 очками занимают на «Востоке» пятую строчку.

«Айлендерс» — «Вашингтон» 4:6

«Колорадо» — «Сент-Луис» 5:3

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Сент-Луис» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

Победную шайбу на свой счет записал Андре Бураковски.

У Никиты Задорова результативная передача, показатель полезности «+3», 4 минуты штрафа и 3 силовых приема.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Сент-Луис» — 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Голы: Маккиннон — 28 (Жирар, Рантанен), 3:41 — 1:0. Перрон — 21 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 18:04 — 1:1. Сундквист — 11 (О`Райлли, Сэнфорд), 21:06 — 1:2. Жост — 6 (Бураковски, Коул), 27:48 — 2:2. Макар — 11, 36:26 — 3:2. Бураковски — 14 (Задоров, Коул), 36:48 — 4:2. Пьетранджело — 13 (Перрон, Сэнфорд), 47:23 — 4:3. Ландескуг — 13 (п.в., Белльмар, Маккиннон), 59:58 — 5:3Вратари: Грубауэр — Биннингтон (Аллен, 36:48, 58:04 — 59:58)Штраф: 8 — 8Броски: 19 (4+7+8) — 24 (5+11+8)

В турнирной таблице Западной конференции «Колорадо» занимает второе место (60 очков), а «Сент-Луис» — первое (68 очков).

«Колорадо» — «Сент-Луис» 5:3

«Эдмонтон» — «Аризона» 7:3

«Эдмонтон» у себя дома обыграл «Аризону» со счетом 7:3 (3:0, 3:2, 1:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Райли Шихан, набравший 4 (1+3) очка. Коннор Макдэвид оформил дубль.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Аризона» — 7:3 (3:0, 3:2, 1:1) Голы: Арчибальд — 6 (мен., Шихан, Расселл), 3:56 — 1:0. Ганье — 2 (Шихан), 14:02 — 2:0. Ямамото — 3 (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 16:06 — 3:0. Макдэвид — 26 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 21:00 — 4:0. Нюгорд — 3 (Шихан), 24:49 — 5:0. Холл — 13 (Гарлэнд, Яльмарссон), 25:20 — 5:1. Дворак — 13 (бол., Гарлэнд, Кессел), 29:13 — 5:2. Макдэвид — 27 (Арчибальд, Нил), 36:06 — 6:2. Экман-Ларссон — 6 (бол., Келлер, Седерберг), 51:12 — 6:3. Шихан — 6 (п.в., Арчибальд), 56:14 — 7:3Вратари: Смит — Раанта (Хилл, 40:00, 54:57 — 56:14)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (8+10+9) — 30 (7+11+12)

«Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции (57 очков), а «Аризона» — восьмое (57 очков).

«Эдмонтон» — «Аризона» 7:3

«Оттава» — «Калгари» 5:2

«Оттава» при поддержке родных трибун нанесла поражение «Калгари» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Владислав Наместников. У Артема Анисимова результативная передача в активе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Калгари» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) Голы: Ткачак — 15 (Дюклер, Анисимов), 7:15 — 1:0. Тирни — 8 (Наместников, К. Браун), 31:04 — 2:0. К. Браун — 10 (бол., Ткачак, Райлли), 36:53 — 3:0. Уайт — 5 (Бедкер, Эннис), 45:30 — 4:0. Янковски — 1 (Баклунд, Джиордано), 54:09 — 4:1. Наместников — 10 (п.в.), 56:46 — 5:1. Хэнифин — 5 (Хэмоник), 58:02 — 5:2Вратари: Хегберг — Риттих (56:34 — 56:46)Штраф: 6 — 2Броски: 21 (3+8+10) — 42 (15+14+13)

«Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции (42 очка). «Калгари» — шестой на Западе (57 очков).

«Оттава» — «Калгари» 5:2

«Детройт» — «Флорида» 1:4

«Детройт» на своей площадке потерпел поражение от «Флориды» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2).

У победителей по две результативные передачи сделали Фрэнк Ватрано и Джонатан Юбердо.

На счету Евгения Дадонова гол. Сергей Бобровский вернулся в состав после повреждения и отразил 27 бросков из 28.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Флорида» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) Голы: Дадонов — 21 (Юбердо, Браун), 17:15 — 0:1. Пайсик — 4 (Экблад, Ватрано), 18:40 — 0:2. Ларкин — 12 (Хелм), 25:15 — 1:2. Барков — 15 (бол., Яндл, Юбердо), 53:05 — 1:3. Мальгин — 4 (п.в., Ватрано, Хоффман), 58:12 — 1:4Вратари: Ховард (58:01 — 58:12) — БобровскийШтраф: 27 — 19Броски: 28 (7+16+5) — 38 (16+10+12)

«Флорида» занимает восьмое место в Восточной конференции (57 очков), а «Детройт» — 16-е (28 очков).

«Детройт» — «Флорида» 1:4

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 5:0

«Коламбус» в домашнем матче разгромил «Нью-Джерси» — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0).

Дубль оформил Кэм Аткинсон. На счету Владислава Гаврикова результативная передача и показатель полезности «+3».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) Голы: Аткинсон — 11 (Гербе, Савар), 14:49 — 1:0. Аткинсон — 12 (Бемстрем, Веннберг), 28:40 — 2:0. Лиля — 2, 31:58 — 3:0. Фолиньо — 6 (Гавриков), 32:14 — 4:0. Веннберг — 5 (Аткинсон, Веренски), 38:54 — 5:0Вратари: Мерзликинс — Шнайдер (Блэквуд, 32:14)Штраф: 18 — 16Броски: 31 (10+11+10) — 41 (21+15+5)

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает шестое место (58 очков), а «Нью-Джерси» — 15-е (41 очко).

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 5:0

«Монреаль» — «Вегас» 5:4 Б

«Монреаль» у себя дома в серии буллитов одолел «Вегас» — 5:4 Б (3:0, 0:2, 1:2, 0:0, 1:0).

Дубль в составе хозяев оформил Ник Казинс. На счету Ильи Ковальчука гол, реализованный буллит и показатель полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Вегас» — 5:4 Б (3:0, 0:2, 1:2, 0:0, 1:0) Голы: Казинс — 6 (Уис), 5:51 — 1:0. Ковальчук — 7 (Дано), 12:33 — 2:0. Армиа — 13 (Кулак, Доми), 18:05 — 3:0. Маршессо — 16 (Смит, Теодор), 29:08 — 3:1. Штястны — 14, 34:47 — 3:2. Казинс — 7 (Уис), 49:40 — 4:2. Пачоретти — 21 (Теодор), 58:02 — 4:3. Смит — 20 (Штястны, Теодор), 59:52 — 4:4Победный буллит: ТатарВратари: Прайс — Флери (57:54 — 58:02, 58:36 — 59:52)Штраф: 4 — 2Броски: 32 (9+6+10+7) — 35 (9+11+14+1)

«Монреаль» — 12-й в Восточной конференции (51 очко), «Вегас» — седьмой на Западе (57 очков).

«Монреаль» — «Вегас» 5:4 Б

«Торонто» — «Чикаго» 2:6

«Чикаго» в выездном матче регулярного чемпионата обыграл «Торонто» — 6:2 (3:0, 3:2, 0:0).

Главным героем встречи стал Джонатан Тэйвз, набравший 4 (2+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Чикаго» — 2:6 (0:3, 2:3, 0:0) Голы: Каджула — 5 (Кубалик, Мерфи), 0:21 — 0:1. Тэйвз — 13 (Густафссон, Нюландер), 5:32 — 0:2. Саад — 12 (Кейн, Карпентер), 11:02 — 0:3. Нюландер — 22 (бол., Марнер, Бэрри), 20:25 — 1:3. Тэйвз — 14 (Каджула, Густафссон), 23:19 — 1:4. Кубалик — 19 (Тэйвз, Куккук), 30:58 — 1:5. Керфут — 8 (Энгвалль, Бэрри), 35:17 — 2:5. Кубалик — 20 (Тэйвз, Кит), 37:42 — 2:6Вратари: Андерсен — Кроуфорд (5:18 — 5:32)Штраф: 2 — 4Броски: 33 (11+12+10) — 34 (10+11+13)

«Торонто» занимает десятое место в Восточной конференции (57 очков). «Чикаго» — десятый на Западе (52 очка).

«Торонто» — «Чикаго» 2:6

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата победила «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Самым результативным игроком встречи стал Джеймс ван Римсдайк, набравший 3 (1+2) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Конекны — 16 (ван Римсдайк, Жиру), 3:48 — 1:0. Конекны — 17 (ван Римсдайк, Кутюрье), 23:44 — 2:0. Фэраби — 5 (бол., Нисканен, Санхейм), 32:08 — 3:0. Браун — 10, 45:06 — 3:1. ван Римсдайк — 13 (бол., Жиру, Хэйс), 48:09 — 4:1Вратари: Эллиотт — КэмпбеллШтраф: 4 — 4Броски: 26 (9+13+4) — 35 (9+11+15)

«Филадельфия» — седьмая в Восточной конференции (58 очков). «Лос-Анджелес» — 15-й на Западе (41 очко).

«Филадельфия» — «Лос-Анджелес» 4:1

«Нэшвилл» — «Баффало» 2:1

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Баффало» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Победный гол на свой счет записал Крэйг Смит.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Баффало» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Голы: Райнхарт — 17 (Далин, Маккейб), 18:58 — 0:1. Джохансен — 10 (Йоси), 26:05 — 1:1. Смит — 11 (бол., Террис, Экхольм), 53:31 — 2:1Вратари: Ринне — Улльмарк (59:40)Штраф: 6 — 6Броски: 37 (12+14+11) — 31 (7+17+7)

«Нэшвилл» занимает 11-е место в Западной конференции (51 очко). «Баффало» идет 11-м на Востоке (51 очко).

«Нэшвилл» — «Баффало» 2:1

«Миннесота» — «Даллас» 7:0

«Миннесота» у себя дома не оставила ни единого шанса «Далласу» — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0).

Российский вратарь гостей Антон Худобин был заменен на Бена Бишопа на 25-й минуте, после того, как пропустил четыре шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Даллас» — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0) Голы: Сперджен — 4 (Цуккарелло, Сутер), 10:32 — 1:0. Соуси — 6 (Зукер), 16:27 — 2:0. Зукер — 13 (бол., Фиала, Бродин), 23:38 — 3:0. Донато — 9 (Хартман), 24:11 — 4:0. Цуккарелло — 12 (Зукер, Дамба), 39:07 — 5:0. Паризе — 18 (бол., Сутер, Стаал), 53:19 — 6:0. Хартман — 6 (бол., Гринуэй, Донато), 56:50 — 7:0Вратари: Стэлок — Худобин (Бишоп, 24:11)Штраф: 18 — 22Броски: 32 (12+8+12) — 27 (7+13+7)

«Миннесота» занимает 12-е место в Западной конференции (50 очков), а «Даллас» — третье (58 очков).

«Миннесота» — «Даллас» 7:0

«Ванкувер» — «Сан-Хосе» 4:1

«Ванкувер» при поддержке своих болельщиков расправился с «Сан-Хосе» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

По два очка в составе победителей набрали Таннер Пирсон (1+1) и Адам Годетт (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Сан-Хосе» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Эрикссон — 5 (Пирсон, Хорват), 34:05 — 1:0. Пирсон — 14 (бол., Виртанен, Годетт), 45:01 — 2:0. Гудроу — 8 (Э. Карлссон, Суомела), 47:09 — 2:1. Хьюз — 5 (Руссель, Годетт), 47:46 — 3:1. Миллер — 17 (Виртанен, Петтерссон), 55:27 — 4:1Вратари: Демко — ДеллШтраф: 38 — 36Броски: 39 (9+18+12) — 17 (3+4+10)

В турнирной таблице Западной конференции «Ванкувер» занимает четвертое место (58 очков), а «Сан-Хосе» — 13-е (46 очков). 0