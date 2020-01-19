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    Овечкин вошел в топ-10 снайперов в истории НХЛ

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) и вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ.

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    На его счету 692 точных броска, он обошел Марио Лемье и делит девятое место со Стивом Айзерманом. Экс-капитану «Детройта» понадобилось 1514 игр, россиянину — 1132.

    Теперь Овечкин отстает на 2 шайбы от идущего восьмым Марка Мессье. Лучшим снайпером остается Уэйн Гретцки (894 гола).

    Отметим, что Овечкин, оформил 26-й хет-трик в карьере и второй подряд. По матчам с тремя голами он вышел на восьмое место в истории лиги, сравнявшись с Морисом Ришаром (26).

    У Бобби Халла и Марселя Дионна по 28 хет-триков. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (50).

    Всего россиянин забил за последние три матча восемь шайб. Благодаря этому он вышел с 34 голами на второе место в списке снайперов сезона.

    Столько же шайб у форварда «Торонто» Остона Мэттьюса, лидер (36) — Давид Пастрняк из «Бостона». 0

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