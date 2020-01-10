«Сочи» по буллитам одолел «Спартак»

Счет в матче открыли гости — шайбу заббросил Каспарс Даугавиньш (44-я минута). Хозяева сравняли счету благодаря результативному броску Никиты Точицкого (55).
Исход встречи решился в серии буллитов — победный бросок на счету Точицкого.
«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 58 очков в 47 матчах. «Сочи» располагается на девятой строчке (43 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Спартак» (Москва) — 2:1 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Даугавиньш — 9 (бол., Зубов, Рылов), 43:15 — 0:1. Точицкий — 5 (Шмелев, Рундблад), 54:37 — 1:1Победный буллит: ТочицкийБроски: 32 (9+7+14+2) — 20 (7+6+6+1)Вратари: Проскуряков — ГудачекШтраф: 8 — 6