«Йокерит» забросил семь безответных шайб рижскому «Динамо»

Финский «Йокерит» разгромил рижское «Динамо» (7:0) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трики оформили Петер Регин (7-я, 10-я и 32-я минуты) и Никлас Йенсен (8, 15, 28), еще одну шайбу забросил Сами Леписте (35).

Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 25 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

«Йокерит» набрал 59 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 31 очком занимает на «Западе» 11-е место.