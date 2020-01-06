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    «Йокерит» забросил семь безответных шайб рижскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» разгромил рижское «Динамо» (7:0) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей хет-трики оформили Петер Регин (7-я, 10-я и 32-я минуты) и Никлас Йенсен (8, 15, 28), еще одну шайбу забросил Сами Леписте (35).

    Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 25 бросков и записал на свой счет третий «сухой» матч в текущем сезоне.

    «Йокерит» набрал 59 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Динамо» с 31 очком занимает на «Западе» 11-е место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки) — 0:7 (0:4, 0:3, 0:0)
    Голы: Регин — 11 (Грант, Йоэнсуу), 6:48 — 0:1. Йенсен — 5 (Лев, Хаапала), 7:30 — 0:2. Регин — 12 (Леписто, О`Нилл), 9:38 — 0:3. Йенсен — 6 (бол., Лехтонен, Леписто), 14:35 — 0:4. Йенсен — 7 (Лехтонен, Грант), 27:18 — 0:5. Регин — 13 (бол., Мозес, О`Нилл), 31:21 — 0:6. Леписто — 5 (бол., Контиола, Лехтонен), 34:17 — 0:7Вратари: Ворис (Лиепиньш, 40:00) — КалниньшБроски: 25 (12+7+6) — 36 (14+12+10)Штраф: 10 — 8
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