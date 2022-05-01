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    Прерванная регулярка, замес в финале и команды-сенсации. Чем сверкнул завершившийся сезон КХЛ?

    Крутой и странный сезон подарил фанатам родной хоккей

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    ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина 2021/22
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    ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина 2021/22
    В субботу, 30 февраля, завершился 14-й сезон Континентальной хоккейной лиги, в котором победу одержал московский ЦСКА. Но помимо перфоманса столичной команды в Кубке Гагарина были и другие важные события.

    Возвращение в КХЛ «Адмирала»

    «Адмирал» после возвращения в КХЛ
    https://hcadmiral.ru

    В хронологической последовательности камбэк «Адмирала» является первым топ-ивентом ушедшего сезона КХЛ. В самый разгар COVID-пандемии команда из Владивостока решила взять паузу, а перед кампанией 2021/22 — представила новый лого, форму и проапгрейдила официальный сайт, чтобы красиво ворваться в новый сезон.

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    Возвращение команды в элиту хоккея, безусловно, одно из важнейших событий, которое, к сожалению, обломали итоговые результаты дальневосточных ребят. В течение 49 матчей регулярки «Адмиралу» удалось зацепить 35 очков, из-за чего он оказался предпоследним в своей конференции и уступил нижнюю строчку лишь «Куньлуню». Всего за сезон «моряки» оформили 15 побед и забили 88 голов, что стало худшим показателем среди всех андердогов КХЛ.

    Регресс «Авангарда» Боба Хартли

    Скамейка «Авангарда»
    https://www.hawk.ru

    Потенциальная защита звания чемпиона казалась невозможной уже по ходу сезона, в котором «Авангард» нередко катал унылые матчи и сам выглядел бледно. Команда Боба Хартли финишировала пятой на Востоке с 58 очками, а в плей-офф продержалась до полуфинала конференции, в котором уступила «Магнитке», проведя 7 матчей.

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    • Несмотря на неплохую мясорубку в Кубке Гагарина, регулярку «Авангарда» трудно назвать выдающейся — 28 побед из 47 возможных — довольно спорный показатель для тех, кто сезон назад поставил на колени чемпионат. После завершения турнира пути руководства омского клуба и Боба Хартли окончательно разошлись без обид. С нового сезона рулить «Авангардом» будет новый коуч — Дмитрий Рябыкин.

  • Как раз позавчера состоялся хороший разговор, Хартли поблагодарил за работу и сказал, что, по его мнению, я готов сделать следующий шаг. В свою очередь, сказал Бобу самые теплые слова, четыре года работы с ним дали мне очень многое, заново открыл для себя профессию тренера.
  • Дмитрий Рябыкин

    • Крутой сезон «Северстали», «Сибири» и «Нефтехимика»

    Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов
    https://severstalclub.ru

    Успешным завершившийся чемпионат для перечисленных клубов может считаться хотя бы потому что все они пробили себе дорогу к Кубку Гагарина. Правда, каждая команда слилась уже в первом плей-офф раунде. Несмотря на ранний вылет, ребята-андердоги катнули достойную регулярку.

  • Разин: Ведём переговоры с игроками. «Северсталь» остаётся в КХЛ
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    • «Сибирь» и «Нефтехимик» выиграли конкуренцию у «Автомобилиста» и «Барыса», в то время как череповчане долго боролись даже за лидерство на Западе, но в итоге финишировали пятыми, отстав от первой позиции на 5 очков. Да и в 1/8 финала Кубка Гагарина команда Разина устроила кровавый замес с «Динамо» Москва, уступив минимально в седьмом матче — 1:2.

    Самоназначение Романа Ротенберга

    Роман Ротенберг
    https://www.ska.ru

    В матче 29 декабря СКА во Владивостоке грохнул «Адмирал», а под Новый год фанаты питерской команды получили неожиданный подарок под елку — приход Романа Ротенберга на должность главного тренера. Новый коуч стал поводом для обсуждения в СМИ и соцсетях. При этом есть железное мнение, что это было и есть чистое самоназначение.

  • Роман Ротенберг сделал себя тренером СКА
  • СМИ — о назначении Романа Ротенберга главным тренером СКА
  • 05/01/2022

    • С Ротенбергом СКА провел четыре встречи в регулярке, отдав очки только «Ак Барсу». В плей-офф питерцы долетели до финала Запада и уступили ЦСКА в семи матчах. Безусловно, в конце чемпионата клуб с Невы доехал на багаже бывшего менеджера Брагина. Гораздо интереснее будет посмотреть на дела СКА в новом сезоне. Главное, чтобы Роман Борисович не пережил судьбу своего кумира — Жозе, который страдает ерундой в Серии А и пытается вернуть себе имя в Лиге конференций.

    Беспощадное решение прекратить регулярку

    «Автомобилист» пролетел мимо плей-офф
    https://www.hc-avto.ru

    Досрочное прекращение сезона 15 января стало самым спорным вариантом закончить чемп, учитывая, что практически все клубы Лиги были против такого способа разрулить ситуацию. При этом максимально тяжело печальные события пережили те, кто еще мог пободаться за плей-офф, поскольку рулевые КХЛ решили определить участников Кубка Гагарина ​​по проценту набранных очков. В итоге за бортом спортивной борьбы оказались «Торпедо», «Автомобилист» и даже «Амур». К сожалению, о дополнительных ячейках в плей-офф, как сделали годом ранее в НХЛ, также никто не позаботился.

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    Заруба старичков — Кошечкина и Попова

    Василий Кошечкин
    https://cska-hockey.ru

    Семь игр в финале — максимальный кайф для нейтрального зрителя. «Магнитка» добродушно подарила нам такое зрелище, прошляпив 2-матчевое преимущество в серии. Еще перед началом Кубка Гагарина КХЛ покинули многие легионеры. Возможно, тяжелее всех отъезд иностранных товарищей пережили магнитогорцы, от которых уехал основной вратарь Юхо Олкинуора.

  • ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом»
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    • На раму «Металлурга» стал ветеран — 39-летний Василий Кошечкин, демонстрировавший шикарную игру аж до седьмого финала, где за главный трофей Лиги с ним рубился еще один старичок — Александр Попов, которому 31 августа 2021-го стукнул 41 год. В плей-офф раунде нападающий ЦСКА набрал 9 (5+4) очков и всандалил одну шайбу в седьмой встрече финала. Его гол позволил москвичам удвоить преимущество в первом периоде. Тащить свою команду к финалу Сан Санычу пришлось на уколах, однако пропустить один из важнейших моментов в карьере легендарный форвард не мог.

    Потеря «Йокерита»

    Логотип «Йокерита»
    twitter.com

    В конце сезона Континентальную хоккейную лигу покинул финский «Йокерит», набравший в регулярке топовую форму и способный зарубиться с «армейскими» клубами за место в финале Кубка Гагарина. В регулярке «джокеры» смогли поднять 64 очка и финишировать вторыми на Западе. Кроме того, в 47 играх финны забросили 143 шайбы, что стало третьим лучшим показателем в конференции. Мощно ворвавшись в плей-офф, «Йокерит» должен был встретиться со «Спартаком». Увы, но весной клуб из Хельсинки объявил об уходе из КХЛ и пропустил красно-белых в следующий раунд автоматом. На предстоящий сезон «шуты» взяли паузу, а в 2023-м году они начнут новое приключение в чемпионате Финляндии.

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