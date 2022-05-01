Прерванная регулярка, замес в финале и команды-сенсации. Чем сверкнул завершившийся сезон КХЛ?

Возвращение в КХЛ «Адмирала»
В хронологической последовательности камбэк «Адмирала» является первым топ-ивентом ушедшего сезона КХЛ. В самый разгар COVID-пандемии команда из Владивостока решила взять паузу, а перед кампанией 2021/22 — представила новый лого, форму и проапгрейдила официальный сайт, чтобы красиво ворваться в новый сезон.
Возвращение команды в элиту хоккея, безусловно, одно из важнейших событий, которое, к сожалению, обломали итоговые результаты дальневосточных ребят. В течение 49 матчей регулярки «Адмиралу» удалось зацепить 35 очков, из-за чего он оказался предпоследним в своей конференции и уступил нижнюю строчку лишь «Куньлуню». Всего
Регресс «Авангарда» Боба Хартли
Потенциальная защита звания чемпиона казалась невозможной уже по ходу сезона, в котором «Авангард» нередко катал унылые матчи и сам выглядел бледно. Команда Боба Хартли финишировала пятой на Востоке с 58 очками, а в плей-офф продержалась до полуфинала конференции, в котором уступила «Магнитке», проведя 7 матчей.
Несмотря на неплохую мясорубку в Кубке Гагарина, регулярку «Авангарда» трудно назвать выдающейся —
Крутой сезон «Северстали», «Сибири» и «Нефтехимика»
Успешным завершившийся чемпионат для перечисленных клубов может считаться хотя бы потому что
«Сибирь» и «Нефтехимик» выиграли конкуренцию у «Автомобилиста» и «Барыса», в то время как череповчане долго боролись даже за лидерство на Западе, но в итоге финишировали пятыми, отстав от первой позиции на 5 очков. Да и в 1/8 финала Кубка Гагарина команда Разина устроила кровавый замес с «Динамо» Москва, уступив минимально в седьмом матче — 1:2.
Самоназначение Романа Ротенберга
В матче 29 декабря СКА во Владивостоке грохнул «Адмирал», а под Новый год фанаты питерской команды получили неожиданный подарок под елку — приход Романа Ротенберга на должность главного тренера. Новый коуч стал поводом для обсуждения в СМИ и соцсетях. При этом есть железное мнение, что это было и есть чистое самоназначение.
С Ротенбергом СКА провел четыре встречи в регулярке, отдав очки только «Ак Барсу». В плей-офф питерцы долетели до финала Запада и уступили ЦСКА в семи матчах. Безусловно, в конце чемпионата
Беспощадное решение прекратить регулярку
Досрочное прекращение сезона 15 января стало самым спорным вариантом закончить чемп, учитывая, что практически все клубы Лиги
Заруба старичков — Кошечкина и Попова
Семь игр в финале — максимальный кайф для нейтрального зрителя. «Магнитка» добродушно подарила нам такое зрелище, прошляпив 2-матчевое преимущество в серии. Еще перед началом Кубка Гагарина КХЛ покинули многие легионеры. Возможно, тяжелее всех отъезд иностранных товарищей пережили магнитогорцы, от которых уехал основной вратарь Юхо Олкинуора.
На раму «Металлурга» стал ветеран — 39-летний Василий Кошечкин, демонстрировавший шикарную игру аж до седьмого финала, где за главный трофей Лиги с ним рубился еще один старичок — Александр Попов, которому 31 августа 2021-го стукнул 41 год. В плей-офф раунде
Потеря «Йокерита»
В конце сезона Континентальную хоккейную лигу покинул финский «Йокерит», набравший в регулярке топовую форму и способный зарубиться с «армейскими» клубами за место в финале Кубка Гагарина. В регулярке «джокеры» смогли поднять 64 очка и финишировать вторыми на Западе. Кроме того, в 47 играх финны забросили 143 шайбы, что стало третьим лучшим показателем в конференции. Мощно ворвавшись в плей-офф, «Йокерит» должен был встретиться со «Спартаком». Увы, но весной клуб из Хельсинки