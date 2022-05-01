Прерванная регулярка, замес в финале и команды-сенсации. Чем сверкнул завершившийся сезон КХЛ?

В субботу, 30 февраля, завершился 14-й сезон Континентальной хоккейной лиги, в котором победу одержал московский ЦСКА. Но помимо перфоманса столичной команды в Кубке Гагарина были и другие важные события.

Возвращение в КХЛ «Адмирала»

«Адмирал» после возвращения в КХЛ https://hcadmiral.ru

В хронологической последовательности камбэк «Адмирала» является первым топ-ивентом ушедшего сезона КХЛ. В самый разгар COVID-пандемии команда из Владивостока решила взять паузу, а перед кампанией 2021/22 — представила новый лого, форму и проапгрейдила официальный сайт, чтобы красиво ворваться в новый сезон.

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Возвращение команды в элиту хоккея, безусловно, одно из важнейших событий, которое, к сожалению, обломали итоговые результаты дальневосточных ребят. В течение 49 матчей регулярки «Адмиралу» удалось зацепить 35 очков, из-за чего он оказался предпоследним в своей конференции и уступил нижнюю строчку лишь «Куньлуню». Всего за сезон «моряки» оформили 15 побед и забили 88 голов, что стало худшим показателем среди всех андердогов КХЛ.

Регресс «Авангарда» Боба Хартли

Скамейка «Авангарда» https://www.hawk.ru

Потенциальная защита звания чемпиона казалась невозможной уже по ходу сезона, в котором «Авангард» нередко катал унылые матчи и сам выглядел бледно. Команда Боба Хартли финишировала пятой на Востоке с 58 очками, а в плей-офф продержалась до полуфинала конференции, в котором уступила «Магнитке», проведя 7 матчей.

Несмотря на неплохую мясорубку в Кубке Гагарина, регулярку «Авангарда» трудно назвать выдающейся — 28 побед из 47 возможных — довольно спорный показатель для тех, кто сезон назад поставил на колени чемпионат. После завершения турнира пути руководства омского клуба и Боба Хартли окончательно разошлись без обид. С нового сезона рулить «Авангардом» будет новый коуч — Дмитрий Рябыкин.

Как раз позавчера состоялся хороший разговор, Хартли поблагодарил за работу и сказал, что, по его мнению, я готов сделать следующий шаг. В свою очередь, сказал Бобу самые теплые слова, четыре года работы с ним дали мне очень многое, заново открыл для себя профессию тренера. Дмитрий Рябыкин

Крутой сезон «Северстали», «Сибири» и «Нефтехимика»

Нападающий «Северстали» Никита Гуслистов https://severstalclub.ru

Успешным завершившийся чемпионат для перечисленных клубов может считаться хотя бы потому что все они пробили себе дорогу к Кубку Гагарина . Правда, каждая команда слилась уже в первом плей-офф раунде. Несмотря на ранний вылет, ребята-андердоги катнули достойную регулярку.

«Сибирь» и «Нефтехимик» выиграли конкуренцию у «Автомобилиста» и «Барыса», в то время как череповчане долго боролись даже за лидерство на Западе, но в итоге финишировали пятыми, отстав от первой позиции на 5 очков. Да и в 1/8 финала Кубка Гагарина команда Разина устроила кровавый замес с «Динамо» Москва, уступив минимально в седьмом матче — 1:2.

Самоназначение Романа Ротенберга

Роман Ротенберг https://www.ska.ru

В матче 29 декабря СКА во Владивостоке грохнул «Адмирал», а под Новый год фанаты питерской команды получили неожиданный подарок под елку — приход Романа Ротенберга на должность главного тренера. Новый коуч стал поводом для обсуждения в СМИ и соцсетях. При этом есть железное мнение, что это было и есть чистое самоназначение.

С Ротенбергом СКА провел четыре встречи в регулярке, отдав очки только «Ак Барсу». В плей-офф питерцы долетели до финала Запада и уступили ЦСКА в семи матчах. Безусловно, в конце чемпионата клуб с Невы доехал на багаже бывшего менеджера Брагина . Гораздо интереснее будет посмотреть на дела СКА в новом сезоне. Главное, чтобы Роман Борисович не пережил судьбу своего кумира — Жозе, который страдает ерундой в Серии А и пытается вернуть себе имя в Лиге конференций.

Беспощадное решение прекратить регулярку

«Автомобилист» пролетел мимо плей-офф https://www.hc-avto.ru

Досрочное прекращение сезона 15 января стало самым спорным вариантом закончить чемп, учитывая, что практически все клубы Лиги были против такого способа разрулить ситуацию . При этом максимально тяжело печальные события пережили те, кто еще мог пободаться за плей-офф, поскольку рулевые КХЛ решили определить участников Кубка Гагарина ​​по проценту набранных очков. В итоге за бортом спортивной борьбы оказались «Торпедо», «Автомобилист» и даже «Амур». К сожалению, о дополнительных ячейках в плей-офф, как сделали годом ранее в НХЛ, также никто не позаботился.

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Заруба старичков — Кошечкина и Попова

Василий Кошечкин https://cska-hockey.ru

Семь игр в финале — максимальный кайф для нейтрального зрителя. «Магнитка» добродушно подарила нам такое зрелище, прошляпив 2-матчевое преимущество в серии. Еще перед началом Кубка Гагарина КХЛ покинули многие легионеры. Возможно, тяжелее всех отъезд иностранных товарищей пережили магнитогорцы, от которых уехал основной вратарь Юхо Олкинуора.

На раму «Металлурга» стал ветеран — 39-летний Василий Кошечкин, демонстрировавший шикарную игру аж до седьмого финала, где за главный трофей Лиги с ним рубился еще один старичок — Александр Попов, которому 31 августа 2021-го стукнул 41 год. В плей-офф раунде нападающий ЦСКА набрал 9 (5+4) очков и всандалил одну шайбу в седьмой встрече финала. Его гол позволил москвичам удвоить преимущество в первом периоде. Тащить свою команду к финалу Сан Санычу пришлось на уколах, однако пропустить один из важнейших моментов в карьере легендарный форвард не мог.

Потеря «Йокерита»

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