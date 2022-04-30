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    ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав уверенную победу над «Металлургом»

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    В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА.

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    Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

    На девятой минуте встречи Павел Карнаухов с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. Спустя всего 57 секунд Александр Попов после паса Андрея Светлакова увеличил преимущество ЦСКА. На 37-й минуте отличился уже сам Константин Окулов, сделавший счёт 3:0. За секунду до завершения второго периода Филипп Майе реализовал большинство и отыграл один гол. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Каменев.

    Таким образом, ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина во второй раз в своей истории, отыгравшись со счёта 1-3 в серии.

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