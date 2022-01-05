Роман Ротенберг сделал себя тренером СКА

Вчера, 4 января, Роман Ротенберг официально стал главным тренером СКА, а Валерий Брагин переводится на роль помощника.

Легальное самодурство

«Человек хотел стать тренером — человек им стал. Ещё в прошлом сезоне, когда Ротенберг лично подменил подхватившего ковид Брагина на лавке СКА, стало понятно, что у этой истории будет продолжение, и вот — момент выбран. Не знаю, почему именно сейчас, накануне плей-офф, но точно уверен, что выход Ротенберга из тени — это в первую очередь его громадный риск. А уже потом, если угодно — цирк, фарс, самодурство.

Впрочем, если у Ротенберга что-то получится, то применять уничижительные эпитеты в оценке его деятельности и не придётся, а Роман Борисович останется первым в истории нашего хоккея великим комбинатором. Хоккейным Жозе Моуринью, как выразился Рене Фазель.

Верю ли я в это? Честно — нет. Но это уже неважно, ведь ставки сделаны, а на кону стоят вещи, которыми рискует только новый главный тренер СКА», — усомнился в данном назначении журналист «Чемпионата» Лев Лукин.

Хорошо, что это случилось не в сборной

«Эксперименты в СКА, который больше не завязан с национальной сборной и перестал быть базовым клубом, — локальная история. Да, в КХЛ и Суперлиге такой ситуации не припомнить — она все равно историческая. Но, во-первых, она вряд ли навредит СКА, в котором роль Брагина и неформально уже давно свелась до ассистентской. Во-вторых, даже если это случится и питерцы, например, вылетят в первом раунде плей-офф, российский хоккей в целом точно никак не пострадает.

Ротенберг наконец сможет попробовать самолично воплотить все разговоры о "Красной машине" и советском хоккее в жизнь — тренеры других взглядов вроде Брагина уже никак не будут ему мешать, раз он теперь главный на скамейке.

В успех такого проекта верится гораздо меньше, чем в неудачу, но возможные негативные последствия не должны пойти дальше СКА, а сам сюжет для плей-офф КХЛ точно добавит яркости теряющему интерес виду спорта.

Так что, повторюсь, хорошо, что это произошло не в сборной России. От остального нашему хоккею хуже точно уже не будет», — рад, что данный эксперемент не коснулся национальной команды шеф-редактор «Спорт-Экспресса» Павел Климовицкий.

Браво, Роман Борисович! Вот это по-нашему! По-советски

«Не понимаю насмешек и скепсиса относительно этой замечательной рокировки. Впрочем, раздаются они со стороны в основном дремучих дилетантов, ленящихся историю отечественного хоккея, тем более мирового хотя бы поверхностно постичь.

Роман Ротенберг и Валерий Брагин globallookpress.com

Ну да, на профессиональном уровне он не играл. А разве Скотти Боумен, Майк Кинан, Пэт Бернс, Майк Бэбкок играли? Или, к примеру, Курт Линдстрем? Нет! Но это не помешало шведу, бывшему школьному учителю, добыть для Финляндии в 1995 году первое золото чемпионата мира! Главное — любить это дело. А он настолько шайбу обожал, что ради наставлений Анатолия Тарасова готов был терпеть любые причуды хоккейного гуру. Типа париться в русской бане при температуре 130 градусов и, по словам скандинава, попутно потреблять коньяк в неимоверных количествах.

Если разобраться, особого риска в назначении Ротенберга нет. Свою преданность ледовой игре и высший профессионализм он давно доказал. Пока на менеджерской позиции — сделал СКА самым финансово устойчивым и популярным хоккейным клубом страны. Если не всей Европы.

Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше десяти матчей. Работа штаба была и остаётся коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей. В течение последнего месяца мы опробовали вариант, когда Роман Борисович выполняет функции главного тренера, и это всё сработало, есть результат. Поэтому принято решение закрепить это положение дел и формально. Продолжу работу, выполняя функции старшего тренера. Перед штабом стоят серьёзные задачи: с одной стороны, нужно вывести на пик формы кандидатов на попадание в олимпийский состав, с другой — в оптимальном состоянии подвести команду к плей-офф. Важно сохранить баланс и добиться решения обеих задач Валерий Брагин, бывший главный тренер СКА

Но самое революционное здесь вот что: впервые в постсоветскую эпоху в нашем хоккее появился тренер, который, как во времена СССР, будет отвечать в команде за все. За результат, за селекцию, за зарплату игроков и даже за садик для их детей. Это чрезвычайно важно. Когда у одного человека все рычаги управления, он может спокойно, на перспективу выстраивать команду так, как видит он. А не какие-то господа в дорогих костюмах, не знающие тяжелого запаха хоккейной раздевалки. До одури любимого слугами клюшки и шайбы», — рад назначению Ротенберга на пост главного тренера автор «Советского Спорта» Виталий Славин.

Может быть, Ротенберг сделал себя главным, потому что Брагин не справился?

«Брагин изначально выглядел человеком, которого берут в штаб СКА, потому что он больше всех предыдущих тренеров готов идти на компромиссы со своим импульсивным боссом. Мы же видим, что происходит с постом главного тренера СКА в последние годы: Знарок ушел при действующем контракте, Воробьев продержался главным один год, Кудашова уволили без видимых оснований и так далее.

Роман Ротенберг globallookpress.com

Роман очевидно хотел влиять на игру команды и на те решения, которые принимаются на скамейке все больше и больше, тренеров это явно не устраивало — и их меняли. Брагин принял правила игры — привет всем, кто считает его жестким, харизматичным и характерным тренером.

Так что, скорее всего, Брагин и не был главным тренером в нормальном понимании этой роли. Он приходил на пресс-конференции, стоял на скамейке — но главным в штабе СКА уже давно был Роман Ротенберг. Просто раньше он почему-то стеснялся формальностей и называл себя главой штаба. А сейчас в СКА перестали стесняться даже формальностей и перестали прикрывать роль Ротенберга в команде.

То, что он там главный, известно уже очень давно. Еще раз привет всем, кто считает Валерия Брагина сильным харизматичным тренером, команды которого отличает невероятный характер», — написал в своей статье автор Sports Никита Петухов.

Потеряв власть в сборной России, сын миллиардера хватается за последний шанс

«Если отбросить иронию в сторону, Ротенберг давно выполняет функции главного тренера в армейском клубе. Он определяет состав на матчи, объясняет игрокам, как играть в той или иной ситуации, отправляет в запас игроков, которые его по каким-то причинам не устраивают. Так было в прошлом сезоне с Владимиром Ткачевым. Причем формулировка была просто убийственной: "недостаточно выкладывается". И никого не волновало, что долгое время нападающий шел лучшим бомбардиром команды, не всегда попадая в состав. Иван Морозов летом оказался в Высшей лиге не потому, что его форма не понравилась Брагину. Валерий Николаевич же просто отрабатывает свой контракт, зарабатывая на заслуженную пенсию. Правда, несколько раз порывался уйти в отставку — в руководстве ее не приняли и уговорили остаться.

Для меня назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА не стало большим сюрпризом. Роман — очень преданный хоккею человек и всегда хочет выигрывать, участвовать в тренировочном процессе, что-то обсуждать. Теперь у него есть возможность показать себя в роли главного тренера. СКА — очень большой клуб, поэтому давление будет очень серьёзным. У Романа много храбрости, если он решился на такой шаг. Быть главным тренером СКА — это очень важная работа. Только результат покажет, сможет ли он справиться с этой задачей. Ты хороший тренер, когда выигрываешь. У Романа есть время, чтобы адаптироваться: сейчас его и команду ждёт пара недель, а потом в КХЛ будет пауза и Олимпийские игры. Потом давление вернётся только в марте, когда возобновятся игры в КХЛ Рене Фазель, бывший президент Международной федерации хоккея

Ротенберг планировал стать главным тренером, однако нынешнее решение выглядит крайне поспешным. 2021 год получился неудачным в карьере Романа Борисовича. СКА не выиграл кубок, сборная осталась без медалей МЧМ, не выиграла золото ЮЧМ, провалилась на ЧМ, а затем его позиции в ФХР стали ослабевать: к команде, которая поедет на Олимпиаду, он не имеет никакого отношения. Закончилось все тем, что МЧМ, на который Ротенберг делал ставку, отменился. Никаких предпосылок к тому, чтобы вернуть власть в сборной, теперь нет. Видимо, теперь пришло время сосредоточиться на клубных делах. Назначая себя главным, он берет на себя ответственность за результат. Неужели так уверен в победе в Кубке Гагарина? Сейчас питерцы идут вторыми на Западе и будут одними из фаворитов (наравне с еще четырьмя-пятью командами) в плей-офф.

Я бы поняла решение Романа Борисовича стать главным тренером своего частного клуба, который существует исключительно на его средства. Но ведь к финансированию СКА он не имеет никакого отношения: деньги дают "Газпромнефть" и "Газпромэкспорт". И крайне интересно, как там относятся к чехарде в хоккейных организациях, куда компании выделяют немалые средства. В сборной уже начались изменения. Будут ли по окончании сезона в СКА? Если, конечно, Ротенберг не выиграет Кубок Гагарина» — говорится в материале журналиста Sport24 Юрия Кузьмина.

Ротенберг стал тренером СКА. Это честное решение

«Давайте честно — все давно всё понимали. Роман Ротенберг пришел в СКА в 2011 году, в 2014-м стал заниматься спортивным блоком, и с каждым сезоном его влияние в клубе только росло. В последнее время Ротенберг уже не только вице-президент, не только генеральный менеджер и даже не только глава штаба СКА, а фактически главный тренер. Все стратегические и оперативные решения принимаются им и даже во время матчей он активно рулит процессом.

Человек растёт, учится. Из хоккеистов идут в менеджеры, из менеджеров идут в тренеры. Я могу привести много всяких примеров. В хоккее, как и в спорте в целом, бывают разные случаи. Хочу пожелать Роману Борисовичу только удачи в нашем нелёгком деле. Он в хоккее давно, при этом на руководящей должности как в сборной России, так и в СКА. Всю эту кухню Роман Ротенберг знает изнутри. Я очень рад, что в нашем полку прибыло Андрей Назаров, главный тренер ХК «Сочи»

Поворотным моментом в плане роста тренерских амбиций Ротенберга стала история из прошлого сезона, когда в октябре на карантине оказалась значительная часть хоккеистов основы и почти все тренеры. Тогда глава штаба впервые появился на скамейке, а через пару матчей взял на себя все функции главного тренера и даже пришел на пресс-конференцию.

Совмещение всех важных постов не оставляет Роману Ротенбергу путей для отступления. В случае победы СКА в Кубке Гагарина — это будет его личный стопроцентный триумф. Выиграет клуб Ротенберга, хоккеисты Ротенберга и хоккейные идеи Ротенберга. Однако и неудача обернется тройным ударом — переложить вину за плохой результат на кого-то другого будет просто нереально. В любом случае это очень смелое и интересное решение. С Романом Ротенбергом у руля СКА ждет захватывающий плей-офф», — оценил назначение Ротерберга главным тренером СКА автор Allhockey.ru Александр Леонидов.