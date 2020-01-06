Брагин: Главное, что мы показали качественный хоккей

Главный тренер сборной Россиивысказал мнение о поражении команды в финале молодежного чемпионата мира.

В финальном матче сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

«Давно у нас не было у нас такой команды, которая играет с позиции силы. Поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же.

Канадцы почти весь матч играли от обороны, сделали на ней акцент. Мы этого и ожидали. Но при счете 3:1 надо самим доводить игры до конца.

Очень качественный хоккей мы показали, это самое главное. Мы будем придерживаться этого направления.

В тактике многое зависит от того, что у тебя есть в руках. Иногда нужно чем-то пожертвовать, сыграть больше в защите.

А сейчас была и задняя линия, которая умеет атаковать, и передняя, которая умеет атаковать. Поэтому и такой хоккей получился. Вообще это самая перспективная система», — приводит слова тренера пресс-служба ФХР. 0