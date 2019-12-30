Названы лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков очередной недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем признан Евгений Аликин («Амур»), одержавший победы во всех трёх матчах недели. «Сухарь» во встрече с «Торпедо» стал для голкипера «Амура» четвёртым в нынешнем чемпионате. Аликин отразил 96,36% бросков при коэффициенте надёжности 1,12.

Лучшим защитником признан Артем Зуб (СКА), вместе с командой одержавший победы в двух из трех матчей недели и забивший в них четыре гола. Защитник клуба из Санкт-Петербурга не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности. В гостевом матче с «Барысом» Зуб оформил хет-трик (одна из шайб стала победной), ставший для него первым в КХЛ.

Лучший нападающий — Вадим Шипачев («Динамо» Мск). Форвард вместе с бело-голубыми одержал победы в двух из трех гостевых матчей и набрал в них 6 очков (2+4).

Лучшим новичком признан Алексей Мельничук (СКА). 21-летний вратарь выиграл два гостевых матча, в одном из них отыграв на ноль. «Сухарь» в игре против «Сибири» стал для 21-летнего вратаря СКА четвертым в сезоне. 0