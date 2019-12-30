«Витязь» на выезде уступил «Йокериту»

Дубль в составе команды из Хельсинки оформил нападающий Петри Контиола. Еще по разу отличились Брайан О’Нил и Петер Регин.
За гостей шайбу в большинстве забросил Йоонас Няттинен.
Для «Витязя» это четвертое поражение подряд.
В следующем матче «Йокерит» сыграет на своей площадке со СКА. Игра состоится 3 января. «Витязь» в тот же день отправится на выезд к «Спартаку».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Йормакка — 8 (Няттинен, Лаюнен), 17:57 — 0:1. О`Нилл — 17 (Йоэнсуу), 31:06 — 1:1. Контиола — 5 (Йенсен, Лев), 32:00 — 2:1. Контиола — 6 (Иконен, Лехтонен), 37:23 — 3:1. Регин — 8 (О`Нилл, Лев), 40:43 — 4:1Вратари: Калниньш — Сапрыкин (Ежов, 40:43)Броски: 23 (5+13+5) — 31 (12+7+12)Штраф: 22 — 8