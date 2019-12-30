«Витязь» на выезде уступил «Йокериту»

Финскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над подольским— 4:1.

Дубль в составе команды из Хельсинки оформил нападающий Петри Контиола. Еще по разу отличились Брайан О’Нил и Петер Регин.

За гостей шайбу в большинстве забросил Йоонас Няттинен.

Для «Витязя» это четвертое поражение подряд.

В следующем матче «Йокерит» сыграет на своей площадке со СКА. Игра состоится 3 января. «Витязь» в тот же день отправится на выезд к «Спартаку».