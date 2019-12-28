Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ-2020

Форвард «Вашингтона»отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года, сообщает официальный сайт лиги.

Российский хоккеист, выбранный болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан, решил лучше подготовиться к плей-офф.

«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй половине сезона.

Очевидно, это тяжело — быть капитаном и пропустить Матч звезд НХЛ, но я должен сделать то, что лучше для меня и для моей команды», — заявил Овечкин.

Матч всех звезд НХЛ-2020 пройдет 25 января в Сент-Луисе. В 38 встречах регулярного чемпионата нынешнего сезона Овечкин набрал 36 очков (23 шайбы + 13 результативных передач). 0