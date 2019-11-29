«Локомотив» одержал домашнюю победу над минским «Динамо»

Игроки «Локомотива»
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Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 6:3.
«Локомотив» набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Динамо» — 26 очков и последняя строчка на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Шайбы: Павлович — 2 (Еременко, Китаров), 2:57 — 0:1. Денисенко — 4 (Савченко, Да Коста), 13:08 — 1:1. Накладал — 5 (бол., Денисенко, Алексеев), 17:49 — 2:1. Кудрявцев — 9 (Пяярви-Свенссон, Ландер), 23:13 — 3:1. Спунер — 4 (Энрот, Пулккинен), 26:11 — 3:2. Пяярви-Свенссон — 4 (бол., Да Коста, Рафиков), 35:43 — 4:2. Пулккинен — 15 (бол., Демков, Спунер), 41:11 — 4:3. Осипов — 2 (Красковский, Полунин), 42:13 — 5:3. Каюмов — 7 (Коваленко, Алексеев), 54:04 — 6:3Вратари: Лазушин — ЭнротШтраф: 15-40Броски: 33 (7+16+10) — 37 (14+15+8)