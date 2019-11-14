Московское «Динамо» в овертайме дожало «Барыс»

Московскоедобилось победы над казахстанским(3:2 ОТ) в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Волков, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин.

Голы «Барыса» на счету Леонида Метальникова и Никиты Михайлиса.

«Динамо» прервало серию из 5 поражений подряд и набрав 33 очка после 27 игр расположилось на четвертом месте в Западной конференции.