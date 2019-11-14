Московское «Динамо» в овертайме дожало «Барыс»

В составе победителей отличились Артем Волков, Игорь Полыгалов и Дмитрий Яшкин.
Голы «Барыса» на счету Леонида Метальникова и Никиты Михайлиса.
«Динамо» прервало серию из 5 поражений подряд и набрав 33 очка после 27 игр расположилось на четвертом месте в Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Волков — 1 (Миронов, Яшкин), 3:37 — 1:0. Метальников — 1 (Акользин, Шевченко), 7:56 — 1:1. Михайлис — 5, 19:20 — 1:2. Полыгалов — 5 (Волков, Индрашис), 36:53 — 2:2. Яшкин — 11 (Шипачев), 60:23 — 3:2Вратари: Еременко (Бочаров, 20:00) — ПаскуалеБроски: 34 (15+11+7+1) — 35 (9+16+10+0)Штраф: 6 — 8