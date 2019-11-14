«Ак Барс» обыграл «Трактор»

Казанскийпереиграл(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победу казанцам принесли голы Станислава Галиева и Кристиана Хенкеля, а также дубль Владислава Кара.

Единственную шайбу «Трактора» забросил реализовавший большинство Лукаш Седлак.

Вратарь казанцев Тимур Билялов установил рекорд по длительности сухой серии в КХЛ и чемпионатах России, она прервалась на отметке 316 минут 9 секунд.

«Ак Барс» набрал 43 очка и расположился на 1-м месте на «Востоке». «Трактор» с 22 баллами занимает 11-ю строчку.

Следующим соперником «Ак Барса» 20 ноября станет «Сибирь», а «Трактор» 17 ноября встретится с «Автомобилистом».