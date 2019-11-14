«Ак Барс» обыграл «Трактор»

Победу казанцам принесли голы Станислава Галиева и Кристиана Хенкеля, а также дубль Владислава Кара.
Единственную шайбу «Трактора» забросил реализовавший большинство Лукаш Седлак.
Вратарь казанцев Тимур Билялов установил рекорд по длительности сухой серии в КХЛ и чемпионатах России, она прервалась на отметке 316 минут 9 секунд.
«Ак Барс» набрал 43 очка и расположился на 1-м месте на «Востоке». «Трактор» с 22 баллами занимает 11-ю строчку.
Следующим соперником «Ак Барса» 20 ноября станет «Сибирь», а «Трактор» 17 ноября встретится с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Галиев — 6 (Фазылзянов, Фисенко), 2:41 — 1:0. Хенкель — 1 (Фазылзянов, Галиев), 5:28 — 2:0. Кара — 2 (Тихонов, Яруллин), 29:50 — 3:0. Седлак — 7 (бол., Виртанен, Бэйлен), 33:31 — 3:1. Кара — 3 (Журавлев, Азеведо), 44:41 — 4:1Вратари: Билялов — Федотов (Демченко, 5:28)Броски: 26 (13+5+8) — 16 (6+5+5)Штраф: 8 — 12