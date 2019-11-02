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    «Трактор» отправил в отставку главного тренера

    Хоккей Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» на своем официальном сайте объявил об увольнении Петериса Скудры с поста главного тренера команды.

    Петерис Скудра
    Петерис Скудра

    Решение об отставке было принято сразу после поражения челябинской команды от «Автомобилиста» (3:5).

    Новым наставником «Трактора» станет Владимир Юрзинов.

    «По итогам 27 матчей "Трактор" находится вне зоны плей-офф. В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку.

    Предложение возглавить "Трактор" принял Владимир Владимирович Юрзинов (младший), соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск.

    "Трактор" — это болельщики Челябинска и всей Челябинской области, те, кто болеет за "Трактор" из других регионов России и даже из-за границы. Все они продолжают поддерживать команду даже в непростой ситуации.

    Сегодня на матче трибуны были заполнены до отказа. Наши болельщики заслуживают видеть победы, и "Трактор" уже сегодня обязан быть в зоне плей-офф. Наша цель не изменилась — это борьба за Кубок Гагарина, но для этого нужно набирать очки в каждом матче.

    Я, как генеральный директор "Трактора", беру на себя полную ответственность за принятое решение. Кандидатуру нового главного тренера поддержал президент клуба, губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер», — заявил гендиректор клуба Борис Видгоф. 0

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