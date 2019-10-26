«Ак Барс» в Казани переиграл «Барыс»

Казанскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл казахстанскийсо счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Камиль Фазылзянов (12-я минута), Мэтт Фрэттин (38) и Артем Галимов (49).

За казахстанскую команду отличились Алихан Асетов (19) и Никита Михайлис (55).

После этой игры «Ак Барс» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками расположилась на третьем месте.