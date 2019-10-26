«Ак Барс» в Казани переиграл «Барыс»

В составе победителей шайбы забросили Камиль Фазылзянов (12-я минута), Мэтт Фрэттин (38) и Артем Галимов (49).
За казахстанскую команду отличились Алихан Асетов (19) и Никита Михайлис (55).
После этой игры «Ак Барс» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками расположилась на третьем месте.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Фазылзянов — 2 (Журавлев, Зарипов), 11:33 — 1:0. Асетов — 4 (Михайлис, Метальников), 18:42 — 1:1. Фрэттин — 4 (бол., Викстранд, Петров), 37:39 — 2:1. Ар. Галимов — 4 (бол., Галиев, Яруллин), 48:22 — 3:1. Михайлис — 4 (бол., Старченко, Дитц), 54:20 — 3:2Вратари: Рейдеборн — Паскуале (58:49)Броски: 19 (6+8+5) — 27 (6+8+13)Штраф: 14 — 10