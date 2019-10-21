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    Аликин, Яруллин, Макмиллан и Гончарук — лучшие игроки седьмой недели КХЛ

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов седьмой недели турнира в четырех номинациях, информирует официальный сайт лиги.

    Евгений Аликин
    Евгений Аликин

    Лучшим вратарем признан Евгений Аликин из «Амура», одержавший победы в обоих матчах недели, (одну из них на ноль) и пропустивший лишь одну шайбу. Голкипер хабаровского клуба отразил 98,48% бросков (лучший показатель недели), «сухарь» в игре против «Северстали» стал для него вторым в сезоне. Безголевая серия Аликина продолжается и составляет 95 минут 04 секунды.

    Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин стал лучшим в своем амплуа. Вместе с командой он одержал победы в двух из трех матчей недели и набрал в них 3 (1+2) очка. Защитник казанского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1» и во всех набирал очки. На его счету также 8 бросков по воротам и 6 силовых приемов.

    Среди нападающих лучшим стал Брэндон Макмиллан из рижского «Динамо», вместе с командой одержавший две гостевые победы в трех матчах и набравший 7 (1+6) очков (лучший результат недели). Канадский нападающий латвийского клуба набирал очки в каждом из матчей недели, на его счету ассистентский хет-трик в поединке против «Барыса», гол и две передачи в игре с «Трактором».

    Лучшим новичком признан нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук, одержавший вместе с командой победы в двух гостевых матчах. В поединке против «Динамо» (Минск) 20-летний нападающий нижегородского клуба набрал 3 (1+2) очка (лучший на данный момент результат за время выступления в КХЛ). Гончарук не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3» и проводил на льду в среднем 11 минут 24 секунды. 0

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