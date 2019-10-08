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    «Йокерит» одержал волевую победу над «Сочи»

    КХЛ Сочи Йокерит
    Финский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Сочи» — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    После первых 40 минут гости вели со счетом 0:2 — отличились Дмитрий Лугин и Шон Коллинз.

    «Джокеры» благодаря голам Йессе Йоэнсуу и Петера Регина перевели игру в овертайм, где победу «Йокериту» принес Микко Лехтонен.

    «Йокерит» одержал четвертую победу подряд и с 15 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (14) — 9-й.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Лугин — 2 (бол., Алтыбармакян, Шмелев), 14:30 — 0:1. Коллинс — 3 (Крикунов, Ю. Александров), 24:49 — 0:2. Йоэнсуу — 2 (Анттила, Пильстрем), 42:32 — 1:2. Регин — 2 (бол., Мяеналанен, Контиола), 46:27 — 2:2. Лехтонен — 4 (Хаапала), 63:33 — 3:2Вратари: Калниньш — ШикинБроски: 23 (4+7+10+2) — 23 (6+10+5+2)Штраф: 12 — 12
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