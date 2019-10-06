«Барыс» одержал победу над «Северсталью»

Хоккеисты «Барыса»
ХК «Барыс»
В составе победителей хет-трик оформил Эрик Тангрэди, по разу отличились Кертис Волк и Роман Старченко. У проигравших шайбу забросил Адам Лишка.
«Барыс» с 18 очками занимает четвертое место в Восточной конференции. «Северсталь» с 13 баллами идет 10-й на Западе.
9 октября команда Андрея Скабелки проведет выездной матч с «Салаватом Юлаевым», а коллектив Андрея Разина в этот же день примет в Череповце «Спартак».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Северсталь» (Череповец) — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Валк — 1 (Тангрэди), 1:24 — 1:0. Тангрэди — 2 (бол.), 2:35 — 2:0. Старченко — 5 (бол., Клещенко, Валк), 24:41 — 3:0. Лишка — 5 (Монахов, Балдаев), 35:04 — 3:1. Тангрэди — 3 (Михайлис), 56:02 — 4:1. Тангрэди — 4 (бол., Найт, Дитц), 59:47 — 5:1Вратари: Карлссон — Подъяпольский (Хакимов, 2:35)Штраф: 6-12Броски: 36 (15+9+12) — 21 (3+12+6)