«Ак Барс» в Казани обыграл «Нефтехимик»

Казанскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе казанцев оформил Джастин Азеведо, еще по шайбе забросили Микаэль Викстранд и Камиль Фазылзянов.

Единственный гол гостей записал на свой счет Марат Хайруллин.

«Ак Барс» одержал пятую победу подряд и с 10 очками занимает четвертое место Восточной конференции, проведя на два матча меньше, чем соперники. «Нефтихимик» идет с 7 очками на восьмом месте.

В следующем матче «Ак Барс» 21 сентября на выезде сыграет с магниторским «Металлургом», «Нефтехимик» в тот же день также в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».