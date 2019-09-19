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    «Ак Барс» в Казани обыграл «Нефтехимик»

    КХЛ Ак Барс Нефтехимик
    Казанский «Ак Барс» одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    Дубль в составе казанцев оформил Джастин Азеведо, еще по шайбе забросили Микаэль Викстранд и Камиль Фазылзянов.

    Единственный гол гостей записал на свой счет Марат Хайруллин.

    «Ак Барс» одержал пятую победу подряд и с 10 очками занимает четвертое место Восточной конференции, проведя на два матча меньше, чем соперники. «Нефтихимик» идет с 7 очками на восьмом месте.

    В следующем матче «Ак Барс» 21 сентября на выезде сыграет с магниторским «Металлургом», «Нефтехимик» в тот же день также в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Викстранд — 2 (Кормье), 10:47 — 1:0. Фазылзянов — 1 (Кормье), 13:34 — 2:0. Хайруллин — 1 (Черников), 28:38 — 2:1. Азеведо — 2 (бол., Журавлев, Петров), 54:22 — 3:1. Азеведо — 3 (мен., п.в.), 57:57 — 4:1Вратари: Билялов — Шарыченков (57:52 — 57:57, 58:41 — 59:43)Броски: 25 (10+4+11) — 32 (15+8+9)Штраф: 12 — 8
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