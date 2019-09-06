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    ЦСКА в овертайме дожал «Нефтехимик»

    КХЛ ЦСКА Нефтехимик
    В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на домашнем льду выиграл у «Нефтехимика».

    Встреча в Москве завершилась победой «армейцев» в овертайме — 3:2.

    Победную шайбу у ЦСКА забросил Сергей Калинин.

    ЦСКА одержал вторую победу в трех матчах на старте сезона, а «Нефтехимик» потерпел второе поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Слепышев — 1 (Чмыхов, Светлаков), 7:48 — 1:0. Порядин — 2, 23:03 — 1:1. Вей — 2 (бол., Григоренко, Капризов), 35:55 — 2:1. Порядин — 3 (Уайт), 38:20 — 2:2. Калинин — 1 (Попов), 64:17 — 3:2Вратари: Сорокин — ШарыченковШтраф: 6-2Броски: 28 (8+7+10+3) — 28 (9+14+2+3)
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