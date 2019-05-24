Какко: Если мы сыграем с Россией так, как со Швецией, то победим

Нападающий сборной Финляндиирассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.

На счету 18-летнего форварда 6 шайб на чемпионате мира в Словакии.

«Знаем, что у России очень хорошая команда с большим количеством игроков из НХЛ. Если мы сыграем так, как со Швецией, то победим.

Не знаю, что случилось после первых матчей, и я перестал забивать. У меня было так много шансов, но, думаю, шайба не шла в ворота. Выделю у россиян Кучерова, мне нравится его игра.

Во время чемпионата мира не думал о сравнении с Джеком Хьюзом, только о своей игре», — сказал Какко изданию «Спорт-Экспресс».

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. 0