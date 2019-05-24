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    Какко: Если мы сыграем с Россией так, как со Швецией, то победим

    Сборная Финляндии Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко рассказал о предстоящем полуфинале чемпионата мира против России.

    Каапо Какко
    Каапо Какко

    На счету 18-летнего форварда 6 шайб на чемпионате мира в Словакии.

    «Знаем, что у России очень хорошая команда с большим количеством игроков из НХЛ. Если мы сыграем так, как со Швецией, то победим.

    Не знаю, что случилось после первых матчей, и я перестал забивать. У меня было так много шансов, но, думаю, шайба не шла в ворота. Выделю у россиян Кучерова, мне нравится его игра.

    Во время чемпионата мира не думал о сравнении с Джеком Хьюзом, только о своей игре», — сказал Какко изданию «Спорт-Экспресс».

    Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. 0

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