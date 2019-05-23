Тренер сборной США: У сборной России убийственная атака

Главный тренер сборной СШАподелился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

Команда США выиграв пять матчей (один в овертайме) и потерпев два поражения, вышла в 1/4 финала с четвертой строчки в группе А.

«Хорошо знаю сборную России, там много игроков из НХЛ, к тому же я тренирую сборную США уже третий год, так что мне знакомы игроки и из других лиг.

Это суперталантливая команда, с убийственной атакой, у них самое сильное нападение на турнире. У них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне.

${VrezNews1}

Мы же ещё не показывали свою лучшую игру и должны быстрее найти её, чтобы был шанс выиграть завтра.

Против такого состава тяжело накладывать звенья. Мы будем выпускать своих лучших игроков, они — своих. Наши лучшие игроки должны сыграть великолепно.

У России слишком глубокий состав, чтобы пытаться играть в наложение. Если у команды одно ведущее звено, можно постараться наложить на него то звено, которое тебе нужно, даже играя в гостях.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Когда таких звеньев три или четыре, когда Ковальчук в четвёртом звене, это слишком сильный состав, чтобы так делать.

Мы составим сочетания, с которым нам будет комфортно, и будем концентрироваться на том, чтобы показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Блэшилла «Чемпионат».

Напомним, что сборная России на групповом этапе одержала семь побед в семи встречах и вышла в плей-офф турнира с первого места.

Встреча состоится 23 мая в Братиславе и начнется 17:15 по московскому времени. .VrezNews1 /hockey/2019/05/21/sweden_russia/ 0