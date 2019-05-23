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    Тренер сборной США: У сборной России убийственная атака

    Сборная США Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.

    Джефф Блэшилл
    Джефф Блэшилл

    Команда США выиграв пять матчей (один в овертайме) и потерпев два поражения, вышла в 1/4 финала с четвертой строчки в группе А.

    «Хорошо знаю сборную России, там много игроков из НХЛ, к тому же я тренирую сборную США уже третий год, так что мне знакомы игроки и из других лиг.

    Это суперталантливая команда, с убийственной атакой, у них самое сильное нападение на турнире. У них пока хорошо получается, они играют на высоком уровне.

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    Мы же ещё не показывали свою лучшую игру и должны быстрее найти её, чтобы был шанс выиграть завтра.

    Против такого состава тяжело накладывать звенья. Мы будем выпускать своих лучших игроков, они — своих. Наши лучшие игроки должны сыграть великолепно.

    У России слишком глубокий состав, чтобы пытаться играть в наложение. Если у команды одно ведущее звено, можно постараться наложить на него то звено, которое тебе нужно, даже играя в гостях.

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    Когда таких звеньев три или четыре, когда Ковальчук в четвёртом звене, это слишком сильный состав, чтобы так делать.

    Мы составим сочетания, с которым нам будет комфортно, и будем концентрироваться на том, чтобы показать свой лучший хоккей», — передаёт слова Блэшилла «Чемпионат».

    Напомним, что сборная России на групповом этапе одержала семь побед в семи встречах и вышла в плей-офф турнира с первого места.

    Встреча состоится 23 мая в Братиславе и начнется 17:15 по московскому времени. .VrezNews1 /hockey/2019/05/21/sweden_russia/ 0

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