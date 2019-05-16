Сборная Финляндии одержала победу в матче ЧМ-2019 с Данией

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Каапо Какко, Сакари Маннинен и Харри Песонен.
Единственный гол датчан на счету Мортена Мадсена.
Финляндия набрала 10 очков и на данный момент занимает второе место в группе А. Дания, потерпев второе поражение на турнире и имея в активе пять очков, располагается на пятом месте.
В следующей игре на чемпионате мира финны сыграют против команды Великобритании, а датчане встретятся со сборной США.
Чемпионат мира. Группа А
Финляндия — Дания — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Мадсен — 1 (бол., Н. Йенсен, М. Лауридсен), 21:49 — 0:1. Какко — 6 (Лехтонен), 25:49 — 1:1. Маннинен — 1 (Раяла, Лехтонен), 34:19 — 2:1. Песонен — 2 (Какко), 51:07 — 3:1Вратари: Ланкинен — Дам (58:29)Броски: 37 (14+12+11) — 26 (5+13+8)Штраф: 10 — 6