Сборная Финляндии одержала победу в матче ЧМ-2019 с Данией

одержала победу над(3:1) в матче 4-го тура группового турнира чемпионата мира.

В составе победителей отличились Каапо Какко, Сакари Маннинен и Харри Песонен.

Единственный гол датчан на счету Мортена Мадсена.

Финляндия набрала 10 очков и на данный момент занимает второе место в группе А. Дания, потерпев второе поражение на турнире и имея в активе пять очков, располагается на пятом месте.

В следующей игре на чемпионате мира финны сыграют против команды Великобритании, а датчане встретятся со сборной США.