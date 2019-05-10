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    Воробьев: Давайте пока не будем возносить команду, есть над чем работать

    Сборная России Сборная Норвегии Чемпионат мира по хоккею
    Главный тренер сборной России Илья Воробьев рассказал о победе над Норвегией (5:2) на чемпионате мира.

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Сказали ребятам, что концовка должна быть лучше. Первый гол случился, так как у Орлова сломалась часть конька.

    Тройка Малкина заиграла, как хотел? Давайте пока не будем возносить. Не Женю в смысле, а команду. Первая игра, есть над чем работать. Большинство неплохо отработали.

    Гавриков сыграл нормально. То, что мы хотели. Вошел в игру, выглядел солидно, сразу перешел на большие площадки и почувствовал атмосферу сборной.

    Почему Овечкин только на 53-й минуте нанес первый бросок? Я бы не хотел обсуждать отдельных игроков. Понравилось движение, понравилась самоотдача, как ребята работали. Дальше — будем смотреть.

    Овечкин очень мало играл в большинстве? Кто ж виноват, что выходили другие и за 15 секунд забивали? Но порядок выхода мы в итоге поменяли, и они потом вышли.

    За вратарей ничего говорить не надо. Давайте сплюнем. Мы будем разводить вратарей, естественно. Но пока еще точно вам не скажу, кто конкретно выйдет.

    Нам требуются победы. Это самое важное», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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