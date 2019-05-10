Канада проиграла Финляндии на старте ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе победителей дубль оформил Каппо Какко, еще одну шайбу забросил Артту Иломяки.
Единственный гол канадцев в активе Джонатана Маршессо.
В следующем матче группы А Канада 12 мая сыграет с Великобританией, а Финляндия — 13 мая со сборной США.
Чемпионат мира. Группа А
Финляндия — Канада — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Какко — 1 (Раяла, Иломяки), 6:47 — 1:0. Маршессо — 1 (бол., Стоун, Теодор), 8:03 — 1:1. Иломяки — 1 (бол., Раяла, Лехтонен), 32:36 — 2:1. Какко — 2 (п.в.), 59:26 — 3:1Вратари: Ланкинен — Мюррей (58:18 — 59:26)Броски: 27 (11+3+13) — 21 (6+9+6)Штраф: 2 — 4