Канада проиграла Финляндии на старте ЧМ-2019

одержала победу над(3:1) в стартовом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею, проходящего в Братиславе и Кошице.

В составе победителей дубль оформил Каппо Какко, еще одну шайбу забросил Артту Иломяки.

Единственный гол канадцев в активе Джонатана Маршессо.

В следующем матче группы А Канада 12 мая сыграет с Великобританией, а Финляндия — 13 мая со сборной США.