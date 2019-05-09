Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ-2019

Защитник «Колорадо Эвеланш»согласился сыграть за сборную России на чемпионате мира 2019 года.

Об этом заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Никита Задоров вызван в сборную России. Хоккеист ответил согласием и присоединится к команде.

Что касается сроков, то они пока неясны», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. 0