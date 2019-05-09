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    Задоров согласился сыграть за сборную России на ЧМ-2019

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Колорадо Эвеланш НХЛ
    Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров согласился сыграть за сборную России на чемпионате мира 2019 года.

    Никита Задоров
    Никита Задоров

    Об этом заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

    «Никита Задоров вызван в сборную России. Хоккеист ответил согласием и присоединится к команде.

    Что касается сроков, то они пока неясны», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

    В регулярном чемпионате НХЛ Задоров набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «+19». В плей-офф он не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах «-5».

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