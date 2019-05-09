НХЛ. «Сан-Хосе» выбил «Колорадо»

«Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:2
«Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ.
Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
Уже к 12-й минуте «акулы» повели со счетом 2:0, отличились Джо Павелски и Томаш Гертл. За семь секунд до конца первого периода Микко Рантанен одну шайбу отыграл.
В середине второго игрового отрезка Йоонас Донской восстановил преимущество хозяев в два гола.
На старте третьего периода «Эвеланш» усилиями Тайсона Джоста сократили счет, но на большее их не хватило.
Два освободившихся россиянина
На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-2», 2 силовых приема и 2 блок-шота за 11 минут 33 секунды на льду.
Голкипер Семен Варламов участия в седьмом матче не принимал, уступив место в воротах немцу Филиппу Грубауэру.
«Сан-Хосе» выиграл серию 4-3 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Сент-Луис Блюз».