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    НХЛ. «Сан-Хосе» выбил «Колорадо»

    Результат матча плей-офф НХЛ 9 мая

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш
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    «Сан-Хосе» — «Колорадо» 3:2

    «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ.

    Встреча, которая прошла в Сан-Хосе, завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).

    Уже к 12-й минуте «акулы» повели со счетом 2:0, отличились Джо Павелски и Томаш Гертл. За семь секунд до конца первого периода Микко Рантанен одну шайбу отыграл.

    В середине второго игрового отрезка Йоонас Донской восстановил преимущество хозяев в два гола.

    На старте третьего периода «Эвеланш» усилиями Тайсона Джоста сократили счет, но на большее их не хватило.

    Два освободившихся россиянина

    На счету российского защитника «Колорадо» Никиты Задорова показатель полезности «-2», 2 силовых приема и 2 блок-шота за 11 минут 33 секунды на льду.

    Голкипер Семен Варламов участия в седьмом матче не принимал, уступив место в воротах немцу Филиппу Грубауэру.

    Кубок Стэнли. 1/4 финала. Седьмой матч
    «Сан-Хосе» — «Колорадо» — 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Павелски — 3 (Бернс, Хертл), 5:57 — 1:0. Хертл — 9 (Павелски, Кейн), 11:35 — 2:0. Рантанен — 6 (Жирар, Ландескуг), 19:53 — 2:1. Донской — 1 (Бернс, М. Карлссон), 32:37 — 3:1. Жост — 3 (Уилсон, Керфут), 40:51 — 3:2Вратари: Джонс — Грубауэр (57:50)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (12+13+2) — 29 (9+5+15)

    «Сан-Хосе» выиграл серию 4-3 и вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Сент-Луис Блюз».

    «Сан-Хосе» — «Колорадо»
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