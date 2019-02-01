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    Названы лучшие игроки КХЛ по итогам января

    КХЛ СКА Локомотив Барыс Динамо Рига
    Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков регулярного чемпионата по итогам января.

    Никита Гусев
    Никита Гусев
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    Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

    Лучшим вратарем месяца стал голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, который помог «железнодорожникам» одержать восемь побед в девяти матчах. При этом в пяти поединках Коновалов сохранил свои ворота сухими.

    Лучшим защитником января был признан Виктор Сведберг из «Барыса». На его счету 5 (1+4) очков в двенадцати матчах.

    Лучшим нападающим признан Никита Гусев из СКА, который в двенадцати матчах набрал 19 (2+17 очков) и помог своей команде одержать 11 побед.

    Лучшим новичком месяца стал Мартиньш Дзиеркалс из рижского «Динамо». На его счету 6 (3+3) очков в двенадцати играх. 0

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