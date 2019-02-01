Названы лучшие игроки КХЛ по итогам января

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков регулярного чемпионата по итогам января.

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем месяца стал голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, который помог «железнодорожникам» одержать восемь побед в девяти матчах. При этом в пяти поединках Коновалов сохранил свои ворота сухими.

Лучшим защитником января был признан Виктор Сведберг из «Барыса». На его счету 5 (1+4) очков в двенадцати матчах.

Лучшим нападающим признан Никита Гусев из СКА, который в двенадцати матчах набрал 19 (2+17 очков) и помог своей команде одержать 11 побед.

Лучшим новичком месяца стал Мартиньш Дзиеркалс из рижского «Динамо». На его счету 6 (3+3) очков в двенадцати играх. 0