Названы лучшие игроки КХЛ по итогам января

Никита Гусев
СКА
Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
Лучшим вратарем месяца стал голкипер «Локомотива» Илья Коновалов, который помог «железнодорожникам» одержать восемь побед в девяти матчах. При этом в пяти поединках Коновалов сохранил свои ворота сухими.
Лучшим защитником января был признан Виктор Сведберг из «Барыса». На его счету 5 (1+4) очков в двенадцати матчах.
Лучшим нападающим признан Никита Гусев из СКА, который в двенадцати матчах набрал 19 (2+17 очков) и помог своей команде одержать 11 побед.
Лучшим новичком месяца стал Мартиньш Дзиеркалс из рижского «Динамо». На его счету 6 (3+3) очков в двенадцати играх. 0