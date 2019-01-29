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    «Автомобилист» по буллитам одолел «Ак Барс»

    КХЛ Автомобилист Ак Барс
    Екатеринбургский «Автомобилист» по буллитам обыграл «Ак Барс» (2:1 ПБ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    В основное время за гостей отличился Анатолий Голышев (16-я минута). Победный бросок на счету Дэна Секстона.

    За хозяев льда шайбу забросил Роб Клинкхаммер (19).

    «Автомобилист» с 85 очками лидирует в Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же расположился на пятой строчке.

    В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 2 февраля примут «Витязь», а команда Зинэтулы Билялетдинова двумя днями ранее на выезде сыграют с ЦСКА.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Голышев — 17 (бол., Василевский), 16:58 — 0:1. Клинкхаммер — 16 (бол., Ландер, Секач), 19:57 — 1:1Победный буллит: СекстонВратари: Подъяпольский — КоваржБроски: 25 (9+8+6+2) — 25 (11+3+11+0)Штраф: 10 — 12
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