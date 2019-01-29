«Автомобилист» по буллитам одолел «Ак Барс»

Екатеринбургскийпо буллитам обыграл(2:1 ПБ) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время за гостей отличился Анатолий Голышев (16-я минута). Победный бросок на счету Дэна Секстона.

За хозяев льда шайбу забросил Роб Клинкхаммер (19).

«Автомобилист» с 85 очками лидирует в Восточной конференции, а «Ак Барс» в ней же расположился на пятой строчке.

В следующем матче подопечные Андрея Мартемьянова 2 февраля примут «Витязь», а команда Зинэтулы Билялетдинова двумя днями ранее на выезде сыграют с ЦСКА.