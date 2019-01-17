«Витязь» вырвал волевую победу у «Нефтехимика»

Нижнекамскийпотерпел домашнее поражение от подольского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче в середине второго периода открыли хозяева — отличился Рафаэль Бикмуллин.

Но на последних минутах «Витязь» вырвал победу благодаря шайбам Алексея Макеева и Михала Ржепика.

«Витязь» с 54 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 40 очков.

В следующем матче команда из Подольска 23 января примет «Торпедо», а подопечные Вячеслава Буцаева двумя днями ранее на выезде сыграют с «Йокеритом».