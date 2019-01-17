«Витязь» вырвал волевую победу у «Нефтехимика»

Фрагмент матча
«Нефтехимик»
Счет в матче в середине второго периода открыли хозяева — отличился Рафаэль Бикмуллин.
Но на последних минутах «Витязь» вырвал победу благодаря шайбам Алексея Макеева и Михала Ржепика.
«Витязь» с 54 очками занимает седьмое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 40 очков.
В следующем матче команда из Подольска 23 января примет «Торпедо», а подопечные Вячеслава Буцаева двумя днями ранее на выезде сыграют с «Йокеритом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Бикмуллин — 3 (бол., Подшендялов), 31:55 — 1:0. Макеев — 12 (мен., Швец-Роговой), 56:31 — 1:1. Ржепик — 12 (бол., Семин, Столяров), 59:01 — 1:2Вратари: Ежов (59:27) — ОртиоБроски: 24 (7+8+9) — 32 (4+12+16)Штраф: 43 — 38