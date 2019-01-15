«Нефтехимик» в волевом стиле обыграл СКА

«Нефтехимик» добыл волевую победу
khl.ru
В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Эмиль Галимов и Павел Падакин. За петербуржцев шайбы забросили Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.
Отметим, что СКА вел в счете 2:0, но не сумел удержать победу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Плотников — 14 (Дацюк, Карпов), 6:01 — 1:0. Бывальцев — 4 (Кузьменко, Гавриков), 10:01 — 2:0. Нестрашил — 8, 11:39 — 2:1. Галимов — 8 (Хайруллин, Семенов), 23:48 — 2:2. Падакин — 8 (бол., Сергеев, Хайруллин), 62:06 — 2:3Вратари: Хелльберг — Коротаев (Ежов, 10:01)Штраф: 4 — 10Броски: 28 (14+9+5+0) — 25 (4+10+7+4)