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    «Нефтехимик» в волевом стиле обыграл СКА

    КХЛ Нефтехимик СКА
    СКА потерпел поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0.

    «Нефтехимик» добыл волевую победу
    «Нефтехимик» добыл волевую победу
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    В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Эмиль Галимов и Павел Падакин. За петербуржцев шайбы забросили Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.

    Отметим, что СКА вел в счете 2:0, но не сумел удержать победу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Плотников — 14 (Дацюк, Карпов), 6:01 — 1:0. Бывальцев — 4 (Кузьменко, Гавриков), 10:01 — 2:0. Нестрашил — 8, 11:39 — 2:1. Галимов — 8 (Хайруллин, Семенов), 23:48 — 2:2. Падакин — 8 (бол., Сергеев, Хайруллин), 62:06 — 2:3Вратари: Хелльберг — Коротаев (Ежов, 10:01)Штраф: 4 — 10Броски: 28 (14+9+5+0) — 25 (4+10+7+4)
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