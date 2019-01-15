«Нефтехимик» в волевом стиле обыграл СКА

потерпел поражение отв матче регулярного чемпионата— 2:0.

«Нефтехимик» добыл волевую победу khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

В составе победителей отличились Андрей Нестрашил, Эмиль Галимов и Павел Падакин. За петербуржцев шайбы забросили Сергей Плотников и Алексей Бывальцев.

Отметим, что СКА вел в счете 2:0, но не сумел удержать победу.