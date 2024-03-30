В субботу, 30 марта, в 22-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на своем поле сыграет против ЦСКА. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Сочи» — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне выступает очень плохо и борется за выживание.

В настоящий момент коллектив из Сочи имеет в своем активе 13 очков и занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.

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Сочинцы смогли забить только 19 мячей, а в свои пропустили целых 33 раза.

Последние матчи: после зимней паузы «Сочи» успел провести уже три игры.

В чемпионате страны «барсы» дважды сыграли вничью — с «Балтикой» (0:0) и «Локомотивом» (2:2).

Все прогнозы на РПЛ

А вот в последней игре в рамках Кубка России подопечные Роберта Морено в серии пенальти уступили «СКА-Хабаровску» и покинули турнир.

Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Серхио Кордова, а травмированы Никита Гойло и Мусса Сиссако.

Состояние команды: главной задачей «Сочи» является сохранение прописки в элите, однако сейчас даже до зоны переходных матчей отставание составляет 6 очков, поэтому отыграться будет крайне сложно.

Зимой в «Сочи» пришел испанский тренер, а также ряд новых игроков, которые и постараются изменить сложившуюся ситуацию. Прогресс в виде двух подряд ничьих уже виден.

ЦСКА

Турнирное положение: москвичи намерены побороться за тройку сильнейших, но пока что они от этого далеки.

По итогам 20 туров команда из Москвы смогла набрать 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, но отставание от третьего «Динамо» составляет целых 6 очков.

Московский коллектив смог 34 раза поразить ворота соперника и 25 раз пропустил в свои.

Последние матчи: весну столичная команда начала с потерянной победы над «Оренбургом», но затем «армейцы» смогли переиграть «Крылья Советов» (2:0).

Также коллектив из столицы России одолел «Ростов» (2:0) в Кубке страны и пробился в полуфинал турнира.

А во время паузы на матчи сборных «красно-синие» выиграли у «Бунедкора» (2:1) в товарищеском матче.

Не сыграют: в лазарете ЦСКА продолжают находиться Максим Мухин и Игорь Дивеев.

Состояние команды: подопечные Владимира Федотова сделают все для того, чтобы залезть в тройку сильнейших, но для этого им нельзя терять очки и нужно побеждать в каждом матче.

Также ЦСКА постарается зацепиться за Кубок России и защитить титул, который был выигран в прошлом сезоне.

Зимой состав команды не изменился и остался прежним.

Статистика для ставок

«Сочи» не может выиграть в 8 официальных матчах подряд во всех турнирах

ЦСКА еще не проигрывал в 2024 году

ЦСКА не может выиграть у «Сочи» в основное время уже в 3 матчах подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Сочи» — в 3.45.

ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.

Прогноз: обе команды неплохо стартовали после возобновления сезона хоть и находятся на разных полюсах таблицы и решают разные задачи.

Думается, что поединок будет упорным и вряд ли получится сверхрезультативным, поэтому соперники вполне могут не забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.83.

Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то он будет близок к ничейному, однако думается, что ЦСКА найдет свой момент, реализует его и за счет опыта удержит победу.

Ставка: победа ЦСКА за 2.10.