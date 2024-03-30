«Сочи»
Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне выступает очень плохо и борется за выживание.
В настоящий момент коллектив из Сочи имеет в своем активе 13 очков и занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.
Сочи — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Сочинцы смогли забить только 19 мячей, а в свои пропустили целых 33 раза.
Последние матчи: после зимней паузы «Сочи» успел провести уже три игры.
В чемпионате страны «барсы» дважды сыграли вничью — с «Балтикой» (0:0) и «Локомотивом» (2:2).
А вот в последней игре в рамках Кубка России подопечные Роберта Морено в серии пенальти уступили «СКА-Хабаровску» и покинули турнир.
Не сыграют: дисквалифицирован на эту игру Серхио Кордова, а травмированы Никита Гойло и Мусса Сиссако.
Состояние команды: главной задачей «Сочи» является сохранение прописки в элите, однако сейчас даже до зоны переходных матчей отставание составляет 6 очков, поэтому отыграться будет крайне сложно.
Зимой в «Сочи» пришел испанский тренер, а также ряд новых игроков, которые и постараются изменить сложившуюся ситуацию. Прогресс в виде двух подряд ничьих уже виден.
ЦСКА
Турнирное положение: москвичи намерены побороться за тройку сильнейших, но пока что они от этого далеки.
По итогам 20 туров команда из Москвы смогла набрать 32 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице, но отставание от третьего «Динамо» составляет целых 6 очков.
Московский коллектив смог 34 раза поразить ворота соперника и 25 раз пропустил в свои.
Последние матчи: весну столичная команда начала с потерянной победы над «Оренбургом», но затем «армейцы» смогли переиграть «Крылья Советов» (2:0).
Также коллектив из столицы России одолел «Ростов» (2:0) в Кубке страны и пробился в полуфинал турнира.
А во время паузы на матчи сборных «красно-синие» выиграли у «Бунедкора» (2:1) в товарищеском матче.
Не сыграют: в лазарете ЦСКА продолжают находиться Максим Мухин и Игорь Дивеев.
Состояние команды: подопечные Владимира Федотова сделают все для того, чтобы залезть в тройку сильнейших, но для этого им нельзя терять очки и нужно побеждать в каждом матче.
Также ЦСКА постарается зацепиться за Кубок России и защитить титул, который был выигран в прошлом сезоне.
Зимой состав команды не изменился и остался прежним.
Статистика для ставок
- «Сочи» не может выиграть в 8 официальных матчах подряд во всех турнирах
- ЦСКА еще не проигрывал в 2024 году
- ЦСКА не может выиграть у «Сочи» в основное время уже в 3 матчах подряд
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Сочи» — в 3.45.
ТБ 2,5 оценивается в 1.97, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.83.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Бристоль Сити — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: обе команды неплохо стартовали после возобновления сезона хоть и находятся на разных полюсах таблицы и решают разные задачи.
Думается, что поединок будет упорным и вряд ли получится сверхрезультативным, поэтому соперники вполне могут не забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.83.
Прогноз: если говорить об исходе противостояния, то он будет близок к ничейному, однако думается, что ЦСКА найдет свой момент, реализует его и за счет опыта удержит победу.
Ставка: победа ЦСКА за 2.10.