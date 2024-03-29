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    Слепышев может покинуть ЦСКА

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    Московский ЦСКА планирует расстаться как минимум с двумя основными игроками.

    Антон Слепышев
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    Антон Слепышев

    В межсезонье команду, скорее всего, покинут нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Контракты обоих игроков действуют до 30 апреля 2025 года.

    Окулов в этом сезоне набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф он отметился тремя результативными передачами.

    В активе Слепышева 25 (10+15) очков в 43 матчах регулярного сезона и 2 (1+1) очка в пяти играх Кубка Гагарина.

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