Слепышев может покинуть ЦСКА

Московскийпланирует расстаться как минимум с двумя основными игроками.

В межсезонье команду, скорее всего, покинут нападающие Антон Слепышев и Константин Окулов, сообщает «Спорт-Экспресс».

Контракты обоих игроков действуют до 30 апреля 2025 года.

Окулов в этом сезоне набрал 49 (15+34) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти матчах плей-офф он отметился тремя результативными передачами.

В активе Слепышева 25 (10+15) очков в 43 матчах регулярного сезона и 2 (1+1) очка в пяти играх Кубка Гагарина.

Напомним, ранее на этой неделе ЦСКА объявил о назначении Ильи Воробьева на пост главного тренера. Руководство «армейцев» решило не продлевать контракт с Сергеем Федоровым.