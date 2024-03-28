Федотов покинул ЦСКА и продолжит карьеру в НХЛ

Вратарьпокинул команду.

«ЦСКА по итогам сезона 2023/24 расторг контракт с вратарём Иваном Федотовым.

В прошедшем сезоне игрок провел за армейский клуб 49 матчей, отразив 1251 бросок по воротам (91,4%). Cпортивные права на игрока в России по-прежнему сохраняются за хоккейным клубом ЦСКА», — гласит заявление клуба.

По информации «Спорт-Экспресс», 27-летний голкипер продолжит карьеру в НХЛ, где правами на него владеет «Филадельфия».

В текущем сезоне Федотов провел 49 матчей, отразив 91,4 процента бросков и четыре раза сыграв на ноль.