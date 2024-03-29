Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:00 мск. Медведев — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медведев

Даниил проводит четвертый турнир в сезоне, как и на трех предыдущих, он снова дошел до полуфинала.

При этом в Майами россиянин до сих пор не отдал ни сета.

В первом матче действующий победитель турнира спокойно разобрался с венгром Мартоном Фучовичем, после чего выиграл у британца Кэмерона Норри.

В четвертом круге Медведев одержал победу над немцем Домиником Кепфером, а в четвертьфинале — над чилийцем Николасом Харри.

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Любопытно, что в четырех предыдущих матчах Медведев не смог взять на своей подаче лишь три гейма.

Синнер

Янник тем временем тоже пока ни разу в этом году не проигрывал раньше полуфинала.

В отличие от Медведева, Синнер уже проиграл один сет на текущем «Мастерсе». В третьем раунде ему понадобилась дополнительная партия в игре против нидерландца Таллона Грикспора — 5:7, 7:5, 6:1.

После этого итальянский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:3.

В четвертьфинале Синнер остановил чеха Томаша Махача — 6:4, 6:2.

Янник первым в сезоне выиграл 20 матчей. В 2023-м он до сих пор потерпел лишь одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.54, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: у Даниила до прошлой осени была серия из шести побед над итальянцем. Но с тех пор кое-то изменилось: россиянин проиграл четыре предыдущих матча против Янника.

Самой эпичной получилась их встреча в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил Синнеру совершить просто феноменальный камбэк. В том матче Даниилу банально не хватило энергии на затяжную игру.

Несмотря на то, что Синнер сейчас один из лучших, мы все равно считаем, что Медведев способен выиграть в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 2.54.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.08.