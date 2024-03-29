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    Медведев проиграет Синнеру пятый раз подряд?

    Медведев — Синнер. Ставка (к. 2.54) и прогноз на «Мастерс» в Майами 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Синнер
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 29 марта, начало — в 22:00 мск. Медведев — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 29 Марта 2024 года

    Медведев

    Даниил проводит четвертый турнир в сезоне, как и на трех предыдущих, он снова дошел до полуфинала.

    При этом в Майами россиянин до сих пор не отдал ни сета.

    В первом матче действующий победитель турнира спокойно разобрался с венгром Мартоном Фучовичем, после чего выиграл у британца Кэмерона Норри.

    В четвертом круге Медведев одержал победу над немцем Домиником Кепфером, а в четвертьфинале — над чилийцем Николасом Харри.

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    Любопытно, что в четырех предыдущих матчах Медведев не смог взять на своей подаче лишь три гейма.

    Синнер

    Янник тем временем тоже пока ни разу в этом году не проигрывал раньше полуфинала.

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    • В отличие от Медведева, Синнер уже проиграл один сет на текущем «Мастерсе». В третьем раунде ему понадобилась дополнительная партия в игре против нидерландца Таллона Грикспора — 5:7, 7:5, 6:1.

    После этого итальянский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:3.

    В четвертьфинале Синнер остановил чеха Томаша Махача — 6:4, 6:2.

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    Янник первым в сезоне выиграл 20 матчей. В 2023-м он до сих пор потерпел лишь одно поражение.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.54, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.52.

    Прогноз: у Даниила до прошлой осени была серия из шести побед над итальянцем. Но с тех пор кое-то изменилось: россиянин проиграл четыре предыдущих матча против Янника.

    Самой эпичной получилась их встреча в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил Синнеру совершить просто феноменальный камбэк. В том матче Даниилу банально не хватило энергии на затяжную игру.

    Несмотря на то, что Синнер сейчас один из лучших, мы все равно считаем, что Медведев способен выиграть в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.08.

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    Ставка и прогноз на матч Медведев — Синнер с коэффициентом 2.54. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на теннис. Медведев проиграет Синнеру пятый раз подряд?
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