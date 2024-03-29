Медведев
Даниил проводит четвертый турнир в сезоне, как и на трех предыдущих, он снова дошел до полуфинала.
При этом в Майами россиянин до сих пор не отдал ни сета.
В первом матче действующий победитель турнира спокойно разобрался с венгром Мартоном Фучовичем, после чего выиграл у британца Кэмерона Норри.
В четвертом круге Медведев одержал победу над немцем Домиником Кепфером, а в четвертьфинале — над чилийцем Николасом Харри.
Любопытно, что в четырех предыдущих матчах Медведев не смог взять на своей подаче лишь три гейма.
Синнер
Янник тем временем тоже пока ни разу в этом году не проигрывал раньше полуфинала.
В отличие от Медведева, Синнер уже проиграл один сет на текущем «Мастерсе». В третьем раунде ему понадобилась дополнительная партия в игре против нидерландца Таллона Грикспора — 5:7, 7:5, 6:1.
После этого итальянский теннисист одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:4, 6:3.
В четвертьфинале Синнер остановил чеха Томаша Махача — 6:4, 6:2.
Янник первым в сезоне выиграл 20 матчей. В 2023-м он до сих пор потерпел лишь одно поражение.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 2.54, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: у Даниила до прошлой осени была серия из шести побед над итальянцем. Но с тех пор кое-то изменилось: россиянин проиграл четыре предыдущих матча против Янника.
Самой эпичной получилась их встреча в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев вел 2-0 по сетам, но в итоге позволил Синнеру совершить просто феноменальный камбэк. В том матче Даниилу банально не хватило энергии на затяжную игру.
Несмотря на то, что Синнер сейчас один из лучших, мы все равно считаем, что Медведев способен выиграть в предстоящем матче.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева за 2.54.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.08.