В шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 30 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Спартак» — «Металлург» Мг: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Спартак» закончил на четвертом месте в Западной конференции, упустив возможность побороться за лидерство из-за январского кризиса. В 68 матчах красно-белые набрали 88 очков.

Последние матчи: В 1/8 финала московская команда вышла на «Северсталь», с которой уладила все вопросы в пяти матчах, хотя по ходу серии сталкивалась с рядом проблем.

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На фоне яркой и уверенной серии с череповчанами четвертьфинал «Спартак» начал нетипично слабо — красно-белые потерпели два поражения подряд, обойдясь без заброшенных шайб (0:4, 0:1).

Однако с переездом серии в Москву команда Алексея Жамнова в который раз прибивала — одержала сперва крупную (5:2), а затем «сухую» (1:0) победы. Вернувшись в Магнитогорск, столичный клуб потерпел очередную неудачу (3:5).

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Не сыграют: Встречу из-за травмы пропустит Патрик Рыбар.

Состояние команды: Гостевой этап серии принес «Спартаку» немало проблем. Команда Жамнова не зацепилась ни за один нужный ей результат, вследствие чего в Москву она возвращается без права на ошибку — 2:3.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: Довольно длительный отрезок регулярного чемпионата «Металлург» Мг провел в борьбе за лидерство на Востоке, которую в итоге выиграл у «Авангарда». В 68 матчах «Магнитка» набрала 95 очков.

Последние матчи: В 1/8 финала «Металлург» Мг ждало тяжелейшее соперничество с «Амуром», в ходе которого он потерпел два поражения, включая разгром 2:5, и поставил точку лишь в овертайме шестой игры (3:2 ОТ).

С учетом событий в серии с «Амуром» четвертьфинальный раунд команда Андрея Разина начала идеально: на домашнем катке она добилась двух побед без единой пропущенной шайбы (4:0, 1:0).

Однако уверенное преимущество «Магнитки» довольно быстро сгорело за пределами родного катка (2:5, 0:1), и восстанавливать его пришлось только в пятом матче. Так, на домашнем льду «Металлург» Мг снова добился победы (5:3).

Не сыграют: Кадровые потери в составе «Магнитки» отсутствуют.

Состояние команды: После непростого выезда в столицу команда Разина сумела собраться с мыслями и дотерпеть до победы в пятом — важнейшем во всех отношениях — матче, возвращаясь в Москву в максимально выигрышной ситуации.

Статистика для ставок

На домашнем катке «Спартак» одержал четыре победы в пяти последних матчах

Три игры из предыдущих четырех в гостях закончились поражением «Металлурга» Мг

Три очные встречи из пяти в серии закончились победой любой из команд «всухую»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Спартака» оценивается букмекерами в 2.32, ничья — в 4.10, а победа «Металлурга» Мг — в 2.79.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 4.5 — за 2.40.

Прогноз: Обе команды будут решать разноплановые, но невероятно сложные задачи с безумным уровнем ответственности. Понимая важность игры первым номером и владения инициативой, соперники будут навязывать друг другу свой атакующий стиль, благодаря чему в плюсе окажется общая результативность.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.05.

Прогноз: Пока эта серия обеспечена исключительно домашними успехами, поэтому родную площадку «Спартак» будет воспринимать как место последней битвы, где решится все. За счет этого красно-белые могут получить дополнительную мотивацию и добиться очередного успеха на своем льду.

Ставка: «Спартак» победит за 2.32.