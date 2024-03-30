В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 30 марта. Начало встречи — в 22:30 (мск). «Миннесота» — «Вегас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Миннесота»

Турнирное положение: Остаток регулярного сезона команда из Сент-Пола проводит в отчаянных попытках приблизиться к зоне первой восьмерки, но на текущий момент она по-прежнему томится на десятой строчке в таблице Запада.

В 71 встрече — без учета предстоящей игры с «Сан-Хосе» — «Миннесота» набрала 77 очков. На 6 баллов «Уайлд» опережают ближайших преследователей, а от последнего слота плей-офф, который принадлежит «Вегасу», команда отстает на 9 очков, имея встречу в запасе.

Миннесота — Вегас: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.304.402.55Бонус$9500

Последние матчи: В первой половине марта «Миннесота» провела относительно неплохую серию, коротая состояла из трех побед подряд, но в последних четырех встречах она выиграла всего раз.

Так, в прошлую среду команда Джона Хайнса разгромила «Анахайм» (4:0), уступив перед этим «Сент-Луису» (2:3 Б). В следующих матчах после игры с «Дакс» «Миннесота» потерпела поражения от «Лос-Анджелеса» (0:6) и снова влетела «Блюз» (4:5 ОТ).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Из-за травмы матч пропустит Джаред Сперджен, под вопросом участие Йонаса Бродина и Джоэля Эрикссона.

Состояние команды: На данном этапе регулярки «Уайлд» смотрятся предпочтительнее на фоне аутсайдеров, в то время как матчи с более серьезными соперниками даются им тяжелее. Едва ли в нынешних условиях команда способна пробиться в кубковый раунд.

«Вегас»

Турнирное положение: Действующий обладатель Кубка Стэнли продолжает борьбу за выход в плей-офф, оставаясь успешнее своих прямых конкурентов.

По итогам 72 матчей «Вегас» занимает восьмое место в таблице Запада с 86 набранными очками. На 6 баллов он опережает девятый «Сент-Луис» при равенстве проведенных встреч. На 9 очков «Голден Найтс» ушли в отрыв от «Миннесоты». В ночь на 29 марта клуб из Невады встретится с «Виннипегом» на выезде.

Последние матчи: В течение последних нескольких дней «Вегас» выдал серию неплохих матчей. В частности, его победой закончились три встречи из предыдущих четырех, а еще в одной «Голден Найтс» заработали один балл.

В период с 22 по 26 марта команда Брюса Кэссиди одержала верх над «Сиэтлом» (3:1), «Коламбусом» (4:2) и «Сент-Луисом» (2:1 ОТ). Ничьей в основное время и поражением в овертайме закончился матч с «Нэшвиллом», который прошел на «Бриджстоун Арене» (4:5 ОТ).

Не сыграют: Из-за травм «Голден Найтс» не помогут Томаш Гертл, Робин Ленер, Марк Стоун, Эдин Хилл. Под вопросом участие Уильяма Каррье и Алекса Пьетранжело.

Состояние команды: Победы над прямыми конкурентами и в целом более убедительная форма оставляют «Вегас» в числе неоспоримых претендентов на попадание в плей-офф, где «Голден Найтс», безусловно, способны будут прибавить.

Статистика для ставок

«Миннесота» победила в четырех домашних матчах из последних пяти

«Вегас» победил в трех очных матчах из четырех предыдущих, забросив от 3 и более голов.

В шести гостевых встречах из последних семи «Вегас» пропускал по 4+ шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Миннесоты» оценивается букмекерами в 2.38, ничья — в 4.63, а победа «Вегаса» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.75, на тотал меньше 5.5 — за 2.26.

Прогноз: Матчи против клубов первого эшелона — это один из компонентов, остающийся для «Миннесоты» проблемным. Команда, хоть и были хороша в последних играх на домашнем льду, вряд ли способна справиться с «Вегасом», которому по-прежнему важно набирать очки во встречах вроде предстоящей.

Ставка: «Вегас» победит в матче за 2.04.

Прогноз: Сохраняя высокую мотивацию, команда Брюса Кэссиди способна провести идеальную во всех смыслах встречу с тем, кто в теории остается ее прямым конкурентом в гонке за плей-офф.

Ставка: «Вегас» не проиграет ни одного периода за 3.40.