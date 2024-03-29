В рамках 39-го тура английского Чемпионшипа 29 марта пройдет игра «Бристоль Сити» — «Лестер». Начало — 15:30 (мск). «Бристоль Сити» — «Лестер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: Команда находится в середине таблицы Чемпионшипа, занимая 14-е место с 47-ю очками в активе. «Бристоль Сити» еще может подняться повыше, но и может упасть ближе к зоне вылета.

К слову, команда занимает 5-е место в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 45 голов в 38-и встречах сезона при 42-х забитых.

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Последние матчи: В прошедших турах игра у команды не особо клеится. В последнем матче «Бристоль» проиграл «Вест Бромвичу» (0:2), а матчем ранее одолел «Суонси» (1:0).

За последние 5 матчей в лиге у команды только одно поражение и 4 поражения. За этот период «Бристоль» пропустил 8 голов при 4-х забитых. У команды явный спад.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Роберт Аткинсон, Сэмюэль Белль и Айман Бенарус (у всех травмы).

Состояние команды: «Бристоль» растерял свою форму в последнее время и стабильно теряет очки. Команда уже точно не сможет претендовать на выход в стыки.

Последний раз «Бристоль» обыгрывал «Лестер» в далеком 2012-м году. Тогда команда оказалась сильнее «лис» со счетом 3:2. Сможет ли «Бристоль» на этот раз зацепиться за результат? Большой вопрос..

«Лестер»

Турнирное положение: Команда полна решимости вернуться в английскую Премьер-лигу. «Лестер» занимает 2-е место в таблице с 82 очками в активе, имея такое же количество очков с «Лидсом», который занимает 1-ю позицию.

К тому же, преследователи наступают на пятки «лисам» — «Ипсвич» (3-е место) имеет в своем активе 81 балл. «Лестеру» необходимо стабильно набирать очки, чтобы сохранить место в топ-2 Чемпионшипа.

Последние матчи: В прошедших турах чемпионата «лисы» начали терять очки. В последнем поединке «Лестер» сыграл вничью с «Халлом» (2:2).

За последние 5 матчей в Чемпионшипе «лисы» выиграли только «Сандерленд» (1:0), трижды проиграли и однажды сыграли вничью. За этот период команда пропустила 9 голов при 6-и забитых.

Не сыграют: Деннис Прат, Рикарду Перейра, Кейси Макатир (у всех травмы) и Каллам Дойл (красная карточка).

Состояние команды: В последнее время «Лестер» не выглядит грозной силой, команда играет непредсказуемо и может уступить любому сопернику.

Несмотря на это, «лисы» великолепно выступают на чужом поле в Чемпионшипе, занимая 1-е место в лиге по этому показателю. Команда набрала 42 очка из 57-и возможных. Рядом и близко нет ни одного коллектива в чемпионате с такими показателями.

Статистика для ставок

«Лестер» непременно побеждал в последних 3-х очных встречах

В последних 6-и матчах у «Бристоля» 5 поражений

В 4-х из 5-и последних матчей Чемпионшипа «Лестер» пропускал минимум 2 гола за игру

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров:«Лестер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.90, а победа «Бристоль Сити» — в 4.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.90, а на ТМ 2,5 можно поставить также за 1.90.

Прогноз: Судя по последним матчам обеих команд можно предположить, что пропустит и «Лестер», и «Бристоль».

Ставка: Обе забьют за 1.85.

Прогноз: «Лестер» отлично играет на чужом поле, а также у «Бристоля» продолжается черная полоса.

Ставка: Победа «Лестер» за 1.70.