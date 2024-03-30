Немец Александр Зверев сыграет против болгарина Григора Димитрова в полуфинале «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 30 марта, начало — в 02:00 мск. Димитров — Зверев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Димитров

«Расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком», — признался Карлос Алькарас после втречи с Григором.

Да, Димитров минувшей ночью одержал невероятную победу над главным фаворитом турнира.

Алькарас просто капитулировал, Григор отдал второй ракетке мира лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.

Димитров действительно гениально провел матч, показав высочайший уровень. Алькарас признал, что ему так и не удалось найти слабое место в игре соперника.

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Интересно, что Димитров выиграл второй матч подряд против Алькараса. Осенью он остановил Карлитоса в Шанхае.

В случае выхода в финал 32-летний болгарин вернется в топ-10.

Зверев

В отличие от Димитрова, у Саши пока не было столь опасных соперников, но все равно стоит отметить, что на текущем турнире он до сих пор не отдал ни сета.

В четвертьфинале немецкий теннисист выиграл у венгра Фабиана Марожана (6:3, 7:5), который перед этим остановил Хольгера Руне и Алекса Де Минора.

Как и в предыдущих матчах, Зверев добился успеха благодаря почти безупречной игре на своей подаче.

Он так и не позволил Марожану взять на приеме хотя бы гейм. При этом у соперника было только два брейк-пойнта.

Ну и также стоит обратить внимание, что в матчах против Феликса Оже-Альяссима и Карена Хачанова на подаче Зверева и вовсе ни разу не было «меньше».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 2.24, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.65.

Прогноз: Григор гениально сыграл против Алькараса, это факт. Однако надо также учитывать, что Зверев превоащается в настоящую шкалу, когда ему удается стабильно подавать первым мячом.

И еще кое-что: в прошлом году Саша выиграл все четыре матча против Димитрова. Только в одном из них болгарин смог взять сет.

В общем, поражение Димитрова после яркой победы над Алькарасом не станет сюрпризом.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-2,0) за 1.97.