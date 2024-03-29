В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Чукарички» — «Нови-Пазар»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Чукарички» из четырех мартовских встреч выиграли только одну. 1 марта клуб взял верх над «Напредаком» со счетом 2:1. В остальных трех матчах были зафиксированы две ничьи и одно поражение.

На своем поле «Чукарички» не проигрывают давно. Последний раз команда уступала дома еще 18 декабря. Это произошло в матче с «Нови-Београд» (0:1).

«Нови-Пазар» в текущем месяце добился лишь одной победы. 8 марта клуб в гостях одолел «Спартак» Суботицу со счетом 1:0.

На данный момент «Нови-Пазар» находится в середине таблицы. Команда идет на 8-м месте. Набрано 35 очков в 26 встречах.

Ставка: Победа «Чукаричек» за 1.73.

«Радник» — «Войводина»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Радник» провалил нынешний сезон. Скорее всего, команда понизится в классе. По итогам 26 туров «Радник» располагается на последней, 16-й позиции, записав в актив лишь 14 очков.

3 марта «Радник» порадовал болельщиков разгромной победой над «Раднички Ниш» со счетом 3:0. Но потом последовали три поражения. Клуб уступил «Раднички 1923» (0:1), «Явору» (1:2) и «Нови-Београд» (0:1).

«Войводина» близка к тому, чтобы закончить чемпионат в верхней половине таблицы и продолжить борьбу за высокие места. В активе клуба 40 очков в 26 играх. Сейчас «Войводина» занимает шестую строчку.

В последних четырех гостевых матчах у «Войводины» одна победа. 12 марта команда на выезде взяла верх над «Нови Београд» со счетом 3:1.

Ставка: Обе команды забьют за 1.95.

«Бачка-Топола» — «Вождовац»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Бачка-Топола» прилично отстала от «Црвены Звезды» и «Партизана», которые находятся на лидирующих местах. Но бронзовые медали команде завоевать по силам. После 26 туров «Бачка-Топола» располагается на 3-й строчке, набрав 53 очка.

Футболисты «Бачки-Тополы» набрали приличную форму. Ранее клуб одержал две победы подряд. Были обыграны «Младост Лучани» (4:1) и «Спартак» Суботица (4:2). Стоит отметить атаку «Бачки-Тополы» — в двух матчах забито 8 голов.

Все прогнозы на футбол

«Вождовац» находится в нижней части таблицы. Команда записала в актив 30 очков по итогам 26 встреч и занимает 11-е место.

С 10 февраля по 8 марта «Вождовац» проиграл пять матчей кряду. В 2024 году клуб еще не выигрывал. Последний раз «Вождовац» побеждал 21 декабря, когда дома одолел «Войводину» со счетом 3:2.

Ставка: Победа «Бачки-Тополы» за 1.40.

Общий коэффициент — 4.72.