ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
  • 15:13
    • Медведев: Матч против Синнера — это большой вызов для меня
  • 15:04
    • «Наполи» предложит Кварацхелии новый контракт
  • 14:38
    • Дэвис отклонил новое предложение «Баварии» о продлении контракта
    Все новости спорта

    «Чукарички» и «Бачка-Топола» завоюют по три очка, «Радник» и «Войводина» забьют друг другу

    Экспресс дня 29 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чукарички»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Чукарички» — «Нови-Пазар»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Чукарички» из четырех мартовских встреч выиграли только одну. 1 марта клуб взял верх над «Напредаком» со счетом 2:1. В остальных трех матчах были зафиксированы две ничьи и одно поражение.

    На своем поле «Чукарички» не проигрывают давно. Последний раз команда уступала дома еще 18 декабря. Это произошло в матче с «Нови-Београд» (0:1).

  • «Ман Сити» на заметку: «Ювентус», «Марсель» и еще пять клубов, вылетавших из-за нарушения правил
  • Вспоминаем примеры вылета крупных команд из высших дивизионов из-за различных нарушений правил
  • Вчера

    • «Нови-Пазар» в текущем месяце добился лишь одной победы. 8 марта клуб в гостях одолел «Спартак» Суботицу со счетом 1:0.

    На данный момент «Нови-Пазар» находится в середине таблицы. Команда идет на 8-м месте. Набрано 35 очков в 26 встречах.

    Ставка: Победа «Чукаричек» за 1.73.

    «Радник» — «Войводина»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Радник» провалил нынешний сезон. Скорее всего, команда понизится в классе. По итогам 26 туров «Радник» располагается на последней, 16-й позиции, записав в актив лишь 14 очков.

    3 марта «Радник» порадовал болельщиков разгромной победой над «Раднички Ниш» со счетом 3:0. Но потом последовали три поражения. Клуб уступил «Раднички 1923» (0:1), «Явору» (1:2) и «Нови-Београд» (0:1).

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Войводина» близка к тому, чтобы закончить чемпионат в верхней половине таблицы и продолжить борьбу за высокие места. В активе клуба 40 очков в 26 играх. Сейчас «Войводина» занимает шестую строчку.

    В последних четырех гостевых матчах у «Войводины» одна победа. 12 марта команда на выезде взяла верх над «Нови Београд» со счетом 3:1.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.95.

    «Бачка-Топола» — «Вождовац»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Бачка-Топола» прилично отстала от «Црвены Звезды» и «Партизана», которые находятся на лидирующих местах. Но бронзовые медали команде завоевать по силам. После 26 туров «Бачка-Топола» располагается на 3-й строчке, набрав 53 очка.

    Футболисты «Бачки-Тополы» набрали приличную форму. Ранее клуб одержал две победы подряд. Были обыграны «Младост Лучани» (4:1) и «Спартак» Суботица (4:2). Стоит отметить атаку «Бачки-Тополы» — в двух матчах забито 8 голов.

    Все прогнозы на футбол

    «Вождовац» находится в нижней части таблицы. Команда записала в актив 30 очков по итогам 26 встреч и занимает 11-е место.

    С 10 февраля по 8 марта «Вождовац» проиграл пять матчей кряду. В 2024 году клуб еще не выигрывал. Последний раз «Вождовац» побеждал 21 декабря, когда дома одолел «Войводину» со счетом 3:2.

    Ставка: Победа «Бачки-Тополы» за 1.40.

    Общий коэффициент — 4.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рыбакина — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Александрова — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Палмейрас — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 03:35
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 29 марта с коэффициентом 4.72. Дата матча: 29.03.2024. Экспресс. «Чукарички» и «Бачка-Топола» завоюют по три очка, «Радник» и «Войводина» забьют друг другу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры