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    СКА разгромил «Локомотив» и обеспечил себе выход в плей-офф

    КХЛ Локомотив СКА
    Ярославский «Локомотив» потерпел крупное домашнее поражение от петербургского СКА (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Дубль в составе армейцев оформил Наиль Якупов, еще по разу отличились Антон Белов и Андрей Кузьменко.

    Сухой матч на свой счет записал голкипер СКА Игорь Шестёркин.

    Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трёх выигранных матчей, питерская команда одержала седьмую победу подряд.

    «Армейцы» набрали 76 очков в 46 матчах и обеспечили себе выход в плей-офф. Ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина — 2019 обеспечили себе ЦСКА и «Автомобилист».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)
    Голы: Белов — 3 (бол., Прохоркин, Гусев), 22:56 — 0:1. Кузьменко — 10 (Гавриков), 27:33 — 0:2. Якупов — 15 (Прохоркин), 29:37 — 0:3. Якупов — 16 (В. Тихонов), 38:18 — 0:4Вратари: Коновалов (Исаев, 29:37) — ШестеркинБроски: 31 (15+10+6) — 32 (8+13+11)Штраф: 8 — 2
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