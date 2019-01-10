СКА разгромил «Локомотив» и обеспечил себе выход в плей-офф

Ярославскийпотерпел крупное домашнее поражение от петербургского(0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе армейцев оформил Наиль Якупов, еще по разу отличились Антон Белов и Андрей Кузьменко.

Сухой матч на свой счет записал голкипер СКА Игорь Шестёркин.

Подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию из трёх выигранных матчей, питерская команда одержала седьмую победу подряд.

«Армейцы» набрали 76 очков в 46 матчах и обеспечили себе выход в плей-офф. Ранее путёвку в розыгрыш Кубка Гагарина — 2019 обеспечили себе ЦСКА и «Автомобилист».